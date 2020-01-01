جوارديولا يُصمم: مانشستر سيتي جيد وإيدرسون حارس استثنائي

رغم الهزيمة في الديربي لم يفقد إيمانه بنجومه..

دافع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن حارسه إيدرسون، حيث شدد على أن ورغم ما يرتكبه من أخطاء إلا أنه لا يزال "حارسًا استثنائيًا".

تصريحات الفيلسوف تأتي على خلفية المباراة السيئة التي قدمها الحارس البرازيلي أمام مانشستر يونايتد وتسبب في هدفين أهدى بهما الشياطين الحمر الثلاث نقاط.

جوارديولا تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لقد ارتكب أكثر من خطأ ولكنه تصدى إلى كرتين أو ثلاث، يظل حارسًا استثنائيًا مهما حدث. أنا لا آتي إلى هنا لأحاكم لاعبيني أبدًا، الأخطاء جزء من اللعبة وهو سيتعافى ويواصل تألقه في الفترة المقبلة.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "كانت مباراة جيدة، اتبعنا طريقة جيدة ولكننا لم نتحلى بالحدة الهجومية اللازمة عند وصولنا إلى الثلث الأخير وبالتحديد في الشوط الأول، الشوط الثاني كانت الأمور على ما يرام.".

"تلقينا هدفًا كان ينبغي علينا تفاديه، ولكن في الشوط الثاني كُنّا في حالة جيدة. لعبنا جيدًا، كان بمقدورنا اللعب بصورة أفضل إذا ما كسبنا 5-0."

كوارث جوارديولا ومزايا سولشاير وأبرز أرقام ديربي مانشستر

واستطرد "اعتمدوا على الكرات الطولية والمرتدات لدانييل جيمس وأنتوني مارسيال، لقد لعبنا مباراتنا بالفعل ولكن تلقينا هدفًا، انتظروا وتمكنوا من استثمار أخطائنا.".

كيفن دي بروين غاب عن المباراة للإصابة، وعلّق جوارديولا على الأمر بقوله "إنه يتحسن الآن، لا أعلم متى سوف يعود إلينا ولكن ما أعلمه أن حالته تتطور.".

يذكر أن هذه هي الهزيمة السابعة للسيتي هذا الموسم على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجمد رصيد السيتزنز عند النقطة 57 ويصبح ليفربول على بعد انتصارين من التتويج رسميًا بلقب البريميرليج.