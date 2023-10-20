جوارديولا يسخر من صحفي بسبب قضية نيجريرا: هذه هي الفضيحة الحقيقية!

جوارديولا يرد على اتهام برشلونة في قضية نيجريرا...

سخر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي، وبرشلونة الأسبق، من الاتهامات التي وجهت إلى برشلونة في قضية نيجريرا.

واتهمت إدارة برشلونة السابقة، بدفع رشاوي للحكام تصل إلى 8 ملايين يورو، في الفترة من 2003 وحتى 2010، ويتم الآن التحقيق في الأمر من الجهات المختصة.

وعند سؤال جوارديولا، عن الأزمة في مؤتمر صحفي، انفجر غاضبًا وأكد أن برشلونة حتى هذا الوقت برئ، طالما لم يخرج أي حكم رسمي من المحكمة، ورفض التعليق على الأمر حتى صدور الحكم الرسمي.

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ووجه أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي سؤالًا للمدرب الإسباني، عما إذ كان شاهد أي من التقارير تشير إلى ارتباط برشلونة في تلك الفضيحة التحكيمية، ليسخر جوارديولا من السؤال.

ويعتقد جوارديولا، أن الفضيحة الحقيقية هي الطريقة التي كانت يلعب بها برشلونة تحت قيادة، وكيف يسيطر على مجريات اللعب في المباريات ويحقق البطولات.