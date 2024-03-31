جوارديولا يستسلم ويختار الفريق المرشح للفوز بالدوري الإنجليزي!

جوارديولا يكشف عن المرشح الأول للفوز بالدوري الإنجليزي...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بعد تعادل فريقه أمام آرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات.

وانتهت قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليصل آرسنال إلى النقطة 65 في المركز الثاني من البريمرليج، ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 64 في المركز الثالث، بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 67 نقطة.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "ليفربول المرشح الأول للفوز بالدوري، إنهم في الصدارة لذا هم نسبة فوزهم أكبر، لازال هناك تسع مباريات متبقية ختام المسابقة، وسنرى ما يحدث في النهاية".

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وأضاف: "آرسنال هو المرشح الثاني للفوز باللقب، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث، كان الأمر في أيدينا ولكننا فرطنا في فرصتنا".

جدير بالذكر أن صراع القمة سيستمر، في الجولة القادمة التي سيلعب فيها مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، وسيواجه آرسنال نظيره برايتون، يوم الأربعاء، ومساء الخميس سيلاقي ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد.