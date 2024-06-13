"هذه هي نوعية اللاعبين التي أبحث عنها".. جوارديولا يذكر 10 مميزات نادرة في نجم برشلونة

"كان من أذكى اللاعبين الذين دربتهم خلال مسيرتي"

يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة وقائد منتخب ألمانيا، واحدًا من أذكى اللاعبين الذين دربهم خلال مسيرته الطويلة.

وكان جوندوجان، أحد أعضاء الفريق الذهبي لمانشستر سيتي، الذي حقق تحت قيادة بيب جوارديولا، جميع البطولات الممكنة خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إلكاي جوندوجان من اللاعبين الأذكياء الذين دربتهم خلال مسيرتي، لم يكن يتحدث كثيرًا ورغم ذلك كان الجميع ينصت إليه باهتمام، بمن فيهم أنا بصفتي المدرب، حيث تميز بالوضوح والمباشرة في كل ما يقوله وساهم بشكل كبير في نجاحات السيتي".

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وأضاف: "جوندوجان يمتلك قدرات كبيرة في الملعب فهو سريع ويجيد التسديدات البعيدة، لكن أكثر ما يميزه عن قرنائه هو ذكاءه داخل الملعب".

وتابع بيب: "إلكاي كان دائمًا قادرًا على اتخاذ القرار الصحيح تحت أي ضغط ويعرف ما يحتاجه الفريق في أي وقت. هذه هي نوعية اللاعبين التي أبحث عنها دائمًا. يحتاج فقط أن تشرح له الشيء مرة واحدة ليفهمه وينفذه فورًا".

وأشار جوارديولا إلى أن جوندوجان قادر على اللعب في كل مراكز وسط الملعب ويقدم نفس المستوى، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف والتي وصلت إلى 15 هدفًا في الموسم.وختم: "ذكرت مميزات كثيرة عن جوندوجان، من الصعب أن تجد لاعبًا مثله يستطيع اللعب في المساحات الصغيرة. يمكنه مثلا اللعب كصانع ألعاب وراء رأس الحربة، لكنه أيضا يصنع كرات حاسمة للاعبين على أطراف الملعب والأجنحة".