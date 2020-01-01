دي بروينه يقترب من الرحيل إلى ريال مدريد

هل يرحل دي بروينه عن مانشستر سيتي؟

أكدت عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية أن اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه، يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

مانشستر سيتي كان قد تم إصدار عقوبة بحقه وهي الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف والتغريم 30 مليون يورو.

ويأمل السيتي في إقناع دي بروينه في البقاء بعد نهاية عقده في 2022-2023، ومستعدين للتجديد معه مقابل 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وفقاً لما نشرته شبكة "سبورت 24".

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وتردد أن ريال مدريد الإسباني سيحاول التعاقد مع دي بروين الصيف المقبل، مستغلا عقوبة يويفا، ولكن برشلونة أيضاَ سيضع اللاعب كهدف في حال استمرار العقوبة.

وقاد دي بروينه مانشستر سيتي للقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس الدرع الخيرية.

وشارك البلجيكي في 35 مباراة مع مانشستر سيتي، الموسم الحالي، سجل فيها 9 أهداف وصنع 20، ليكمل مع الفريق 209 مشاركات، سجل فيها 50 هدفا، وصنع 86.

جدير بالذكر أنّ دي بروينه كان أفضل لاعب في ليلة فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.