جوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من فخ ليفربول ويوجه رسالة لدي بروينه

"الصراع لا يزال مستمرًا .. علينا الفوز في كل مباراة"

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه لم يحسم بعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تقدم فريقه في المنافسة على غريميه آرسنال وليفربول.

وعاد مانشستر سيتي من ملعب مضيفه برايتون أمس الخميس، بانتصار عريض (4-0)، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالبريميرليج، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 76 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، علمًا بأن الفريق السماوي له مباراة مؤجلة.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب انتهاء اللقاء: "الفضل الأكبر في الفوز الذي تحقق على برايتون، يعود إلى اللاعبين لأنني أعرف الخصم الذي نواجهه جيدًا. لقد عانى المنافس من غيابات كثيرة هذا الموسم ومع ذلك لم يتأثروا وما زالوا يلعبون بشجاعة، وسوف يستمرون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نجحنا في الخروج بانتصار كبير اليوم، سجلنا 4 أهداف على أرض منافس صعب، تحدثنا كفريق قبل اللقاء أنه إذا لم نمتلك الكرة فسوف نعاني. لذلك قدم اللاعبون أفضل ما عندهم وفعلوا ذلك بشكل جيد للغاية".

وتابع المدرب الإسباني: "قلت من قبل، إن ما فعلناه في الماضي لا يعني أننا نستطيع تكراره في المستقبل، أمامنا الآن 5 مباريات متبقية وصعبة، نعلم أن الفارق ضئيل للغاية مع المنافسين. لذلك علينا الفوز في كل مباراة".

وعندما سئل عن انحصار اللقب بين مانشستر سيتي وآرسنال، بعد التعثر الأخير لليفربول، أجاب: "الأمر ليس كذلك. ما حدث لليفربول، هزيمتين متتاليتين، يمكن أن يحدث لآرسنال، ويمكن أن يحدث لنا. المهم هو أننا لا نزال هناك. هناك الكثير من المباريات لنلعبها".

وتطرق بيب للحديث عن هدف دي بروينه الذي فتح الطريق لانتصار السيتي، قائلًا: "لقد كانت رأسية رائعة. سأكون في غاية السعادة والترحيب إذا أراد تجربتها مرة أخرى".