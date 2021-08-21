جوارديولا يتحرك لخطف موريبا من برشلونة

النواحي المالية قد تحسم الصفقة

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

كيف يبدو عرض مانشستر سيتي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت اهتمام سيتي بالحصول على خدمات اللاعب ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وهو الوقت الذي يستطيع فيه ممثلي اللاعب الحصول على أكبر قيمة مالية ممكنة، لأنهم سيتقاضون مكافأة انتقال.

من الأندية الأخرى التي تريد ضمه؟

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.

لماذا يريد موريبا الرحيل عن برشلونة؟

حياة موريبا لم تكن سهلة في أكاديمية النادي الكتالوني، حيث مر بالعديد من الأوقات الصعبة وشخصيته كانت غير منضبطة.

برشلونة فكر في التخلي عن اللاعب ببداية مسيرته، ولكن جودته فرضت نفسها حيث تنبأت التقارير بأن يصبح من أهم نجوم المستقبل.

وبعد الظهور في 18 مباراة مع الفريق الأول، يسعى اللاعب لتحسين وضعه المالي وكذلك داخل الفريق مع المدرب رونالد كومان، وهو ما لا يمكن توفيره الآن.

كومان خرج لانتقاد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

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