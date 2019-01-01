رجل رائع - رجل مخيب |مانشستر يونايتد ×مانشستر سيتي

الأفضل والأسوأ في ديربي مانشستر

نجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق فوزاً صعباً على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بينهما بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول جاء عن طريق المتألق برناردو سيلفا، بينما أحرز الجناح الألماني ليروى سانيه الهدف الثاني لسيتي.

رجل رائع - برناردو سيلفا

مرة أخرى يظهر البرتغالي بقدراته المبهرة مع سيتي، وإمكانياته التي تصنع الفارق مع المدرب بيب جوارديولا.

إسهامات واضحة على الجانب الهجومي بـ3 تسديدات، بالإضافة لخمس مراوغات وتهديد مستمر لمرمى الشياطين الحمر.

سيلفا يعتبر هو صاحب اللقطة الأهم في المباراة، بتسجيله الهدف الأول، الذي أنهى حالة التماسك الدفاعي لمانشستر بمجهود فردي بحت.

رجل مخيب - ديفيد دي خيا

يمضي الحارس الإسباني واحداً من أسوأ مواسمه مع يونايتد، حيث اعتاد الجميع أن يكون منقذاً للفريق، الأمور هذا الموسم عكس ذلك تماماً.

رغم إجادة سيلفا في تسديدة الهدف الأول، إلا أن لاعب بقدرات دي خيا يستطيع التصدي لها، وأيضاً كرة سانيه كان بإمكانه إنقاذها بشكل أفضل.