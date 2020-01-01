جوارديولا وإنريكي كانا على وشك التدريب في الدرجة الثانية

رئيس نادي ناستيك السابق يكشف قصة مفاجئة بشأن جوارديولا ولويس إنريكي

قال خوسيه سيكارت المدير الرياضي السابق لنادي ناستيك الإسباني أن بيب جوارديولا ولويس إنريكي كانا على وشك إدارة الفريق في دوري الدرجة الثانية عام 2006.

وكان لويس إنريكي وبيب جوارديولا قد انتهت مسيرتهما في بداية الألفية الحالية مع ميل واضح إلى الاتجاه للتدريب بمجرد إعلان الاعتزال.

وبعد أن فازا بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وأصبح جوارديولا مدربًا لمانشستر سيتي في الوقت الحالي ولويس إنريكي مدربًا لمنتخب إسبانيا، ظهرت مفاجأة.

وكشف خوسيه سيكارت المدير الرياضي السابق لنادي ناستيك الإسباني أن المسيرة التدريبية لكل من بيب جوارديولا ولويس إنريكي كادت تبدأ مبكرًا.

وحدث ذلك حين لعب النادي في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا عام 2006، وقتها طلب سيكارت من جوارديولا وإنريكي تولي قيادة الفريق.

وقال سيكارت: "جوارديولا آمن بالمشروع ووافق ولكن بشرط أن يحصل على تعويض في حال تمت إقالته قبل نهاية الموسم، الأمر الذي عطل المفاوضات"

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يذكر أن بيب جوارديولا قد بدأ مسيرته التدريبية في 2008 حين تولى قيادة برشلونة وحقق معهم 14 بطولة في 4 سنوات خلال حقبة تاريخية.