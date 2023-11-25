جوارديولا: نعم نُدمر الدوري الإنجليزي ولكن "موعد الظهيرة" ليس مسئوليتنا

توقيت مثير للجدل لمواجهة الريدز مع حامل لقب البريميرليج

قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، التهكم على الاتهامات المستمرة لناديه بتدمير الدوري الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول.

حامل لقب البريميرليج يستعد لمواجهة الريدز اليوم، السبت، خلال فترة الظهيرة، بافتتاح الجولة الثالثة عشر من المسابقة، وهو الأمر الذي أثار تحفظ البعض بسبب التوقيت المبكر للمباراة التي تعتبر الأهم على الإطلاق في الجولة.

وعندما سُئل جوارديولا عن هذا الأمر قال للصحفيين:"أرجوكم لا توجهوا اللوم على مانشستر سيتي هذه المرة، نحن لا نضع مواعيد المباريات وهذه ليست وظيفتنا".

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وأضاف ساخرًا:"نعم نحن ندمر الدوري الإنجليزي كما تعرفون ولكني آسف، موعد المباراة تم تحديده من خلالهم ولسنا مخطئين في أي شيء".

ويلعب مانشستر سيتي أمام ليفربول على ملعب الاتحاد وهو في المركز الأول بالبريميرليج بـ28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الريدز أصحاب المركز الثاني.