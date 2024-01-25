"عليك احترامنا!".. جوارديولا يظهر العين الحمراء لتشيفيرين ويبدي ندمه للاعب مانشستر سيتي

"لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا"

وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مجموعة من الرسائل خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير، المقررة غدًا الجمعة، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عن حالة مهاجمه إرلينج هالاند: "إنه على وشك العودة، إنه ليس جاهزًا بعد لهذه الجمعة، لكنه قريب من العودة. حالته ليست مثالية وسننتظر لفترة أخرى".

وأشار جوارديولا إلى غياب المدافع مانويل أكانجي عن مباراة الغد، مشيرًا إلى جاهزية الثنائي جون ستونز والحارس إديرسون.

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وعلق بيب على تصريحات أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، بشأن حاجة مانشستر سيتي للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، قائلًا: "كان يتوجب عليه احترامنا والانتظار، لديه الكثير من المهام للقيام بها، على المحاميين احترام الإجراءات، هو يعلم أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا".

وتحدث مدرب السيتي عن كالفين فيليبس، الذي بات على وشك الانضمام إلى وست هام على سبيل الإعارة، قائلًا: "آمل أن يحصل كالفين على الدقائق التي يستحقها والتي لم أتمكن من منحها له. إنه لاعب استثنائي".

وأبدى بيب ندمه على تصرفاته تجاه كالفين، قائلًا: "لو كنت منحته 10 أو 15 مباراة متتالية لكان لعب بشكل جيد. لكنني لم أفعل وأندم على ذلك، أشعر بالامتنان لسلوكه وسنرى الموسم المقبل ما سيحدث، أتمنى له الأفضل في الفترة القصيرة في لندن".

وكان مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي قد تعاقد مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفين فيليبس لـ6 أعوام بدءًا من الصيف الماضي، مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير صحفية.