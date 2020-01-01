جوارديولا: مونشنجلادباخ نادٍ عملاق وهذا موقف أجويرو

وجهة نظر تبدو منطقية..

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على احترامه الشديد وتقديره لخصمه القادم في دوري أبطال أوروبا، بوروسيا مونشنجلادباخ، مشيرًا إلى أن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام النادي الألماني.

تصريحات الفيلسوف الإسباني أتت على خلفية المؤتمر الصحفي لمباراة السيتي أمام وست بروميتش، والمقرر لها يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف جوارديولا خلال المؤتمر عن موقف سيرخيو أجويرو، والذي تعافى من الإصابة في قدمه بالأيام الماضية لكنه لم يشارك يوم السبت الماضي أمام مانشستر يونايتد لإصابة في المعدة.

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جوارديولا قال "أجويرو تدرب معنا اليوم ولم يفعل ذلك في اليومين أو الثلاثة الماضيين، سوف نقرر غدًا إذا ما كان سيشارك أم لا".

كما أضاف "لقد علمت في ألمانيا مدى أهمية وقيمة مونشنجلادباخ، إنه نادٍ أحترمه كثيرًا، لديهم جودة ويقدمون كرة قدم جميلة حقًا".

وتابع "يظهر ذلك من خلال المباريات التي قدمها في دور المجموعات، خصوصًا الأداء الاستثنائي في مباراتي شاختار، القلق الوحيد الذي يساورني هو أن نصل إلى أفضل مستوى لنا أمامهم في فبراير".

"رأيت بعض اللقطات لهم، لم أر الكثير منها بشكل صحيح، لكن من الآن فصاعدًا سنبدأ في التحضير للمباراة ومتابعتهم عن قرب."

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واستطرد متحدثًا عن الإجهاد "في إنجلترا الفرق تلعب بأوروبا بظروف مختلفة عن الآخرين، والآن يلعب الجميع نفس عدد المباريات حتى فبراير".

"من واقع خبرتي، نلعب في كل موسم من دوري الأبطال حتى المراحل الأخيرة، لذلك أنا معتاد على لعب جزء أكبر من الموسم مع تعافي أقل من غيره، نحن نقبل ذلك لأنه يعني أنك تلعب في المراحل الأكبر."

وأتم "في الوقت الحالي مع كيفية حدوث ذلك في جميع أنحاء العالم، لا يهم التعافي كثيرًا".

يذكر أن مانشستر سيتي سيدخل مباراة وست بروميتش وفي جعبته 19 نقطة تجعله يقبع في المركز التاسع، في مقابل 6 نقاط فقط للنادي الصاعد حديثًا للبريميرليج بالمركز قبل الأخير.