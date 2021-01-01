جوارديولا: من الجيد أحيانًا الفوز 1-0 فقط!

في مثل هذه المباريات الصعبة..

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالجودة العالية التي يتمتع بها لاعبوه إلى جانب روحهم الكبيرة والتي ظهرت جليًا خلال فوزهم على آرسنال بهدف نظيف مساء الأحد.

رأسية رحيم ستيرلينج بالدقيقة الثانية من الشوط الأول كانت كافية للغاية للسيتي للخروج بثلاث نقاط من ملعب الإمارات عزز بها صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى عكس المعتاد من جوارديولا في التركيز على الأداء الكبير والنتيجة في آن واحد، قَبِل الفيلسوف الإسباني أن تنتهي المباراة بهذا الشكل إذا كانت ستجلب له لقب البريميرليج في النهاية.

جوارديولا في تصريحاته للصحافة بعد المباراة قال "كان آرسنال عدوانيًا في الضغط بواحد ضد واحد، يتحركون جيدًا في المساحات الفارغة ولديهم سرعة على الجانبين، من الصعب جدًا اللعب ضدهم".

كما أضاف "كانت الدقائق العشر إلى الخمس عشرة الأولى جيدة جدًا، ثم النصف ساعة التالية كانوا أفضل منا بكثير، بدأ يتسرب إلينا شعور أنهم قريبون، وفي الشوط الثاني كُنّا نحتاج لنكون أكثر فاعلية في الضغط وتحسنا كثيرًا".

وواصل "بالطبع كان يمكننا تسجيل الهدف الثاني والثالث لكننا سجلنا ثم دافعوا هم بشكل جيد، من الصعب للغاية أن نلعب مع آرسنال وميكيل أرتيتا، إنه يعرف لاعبينا جيدًا وليس من السهل اللعب في تلك الظروف مع مدرب ذكي جدًا".

أما عن النتيجة فقال "لن تفوز في كل مباراة 2-0، 3-0، 4-0، أحيانًا عندما تفوز بهدف واحد يكون ذلك جيدًا للغاية، علينا أن ندرك أن ما نقوم به صعب للغاية، إنه صراع وقتال خلف الكرة وهذا هو سبب إعجابنا بهذه النتيجة".

وأتم "الآن أمامنا مباراة في دوري أبطال أوروبا ثم نبدأ في التفكير بوست هام خارج الديار، نأخذ كل مباراة على حدا، لا يزال هناك 39 نقطة ونحن متقدمون بفارق 10 نقاط فقط، لذلك علينا مواصلة الانتصارات".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتفوق على أقرب الملاحقين مانشستر يونايتد بفارق عشر نقاط مع تبقي 13 جولة على نهاية البريميرليج، بينما يلتقي مع بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

كما تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي سيلعب نهائي كأس كاراباو مع توتنهام في شهر أبريل المقبل، كما يتواجد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا وسيلتقي مع إيفرتون بمارس.