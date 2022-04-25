جوارديولا: مانشستر سيتي لا يملك فرصة أمام تاريخ ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تخوفه من مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وعقد جوارديولا مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الإثنين، للحديث عن مواجهة ريال مدريد والمنافسة بين الفريقين، بالإضافة إلى الحديث عن حالة فريقه قبل المواجهة.

ماذا قال جوارديولا؟

في البداية تحدث جوارديولا عن أوضاع فريقه قائلًا: "نصل إلى هذه المرحلة، وفي مسابقات مختلفة، إنه لشرف كبير أن أكون هنا في نصف النهائي ضد فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وليفربول، لقد كانوا هنا عدة مرات، كما فعلنا في السنوات الأخيرة، إنه لشرف كبير أن أكون هنا".

وأضاف عن دعم جماهير مانشستر سيتي: "أنا متأكد من أنهم سيأتون ويقدمون الدعم دون قيد أو شرط، سيبذلون قصارى جهدهم، ونأمل أن نفعل المثل لجعلهم أقرب من الفريق".

ما هو رأي جوارديولا في ريال مدريد؟

وتطرق جوارديولا للحديث عن مواجهة ريال مدريد في 2020 قائلًا: "تلك المنافسة التي مررنا بها ضد ريال مدريد كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "علينا أن نكون على طبيعتنا، ونقدم مباراتين استثنائيتين للوصول إلى النهائي، نستطيع فعل ذلك، نحترم ريال مدريد كثيرًا، إنه فريق جيد للغاية، نريد الوصول إلى النهائي، مثل ليفربول وفياريال، لكن لا يمكن التقليل مما قمنا به للوصول إلى هذه المرحلة".

ما هي وضعية مانشستر سيتي؟

وتحدث جوارديولا كذلك عن حالة لاعبي فريقه قائلًا: "لدينا جلسة تدريبية اليوم، وسنرى حالة اللاعبين، الليلة أو غدًا سأحدد التشكيل الأساسي".

وأضاف: "أنتظر جلسة التدريب لأرى كيف يشعرون، أنا متأكد أن اللاعبين سيلعبون في مراكز لم يعتادوا عليها، لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم".

وتابع: "توجد شكوك بشأن ووكر حيث لم يتدرب لمدة 10 أيام، وجون ستونز لم يتدرب منذ مباراة برايتون، ولا أعرف ما إذا كانا سيتدربان معنا، سنرى حالتهما وسنقرر غدًا".

هل ينجح في تخطي ريال مدريد؟

وانتقل جوارديولا للحديث عن تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قائلًا: "إذا كان علينا التنافس مع تاريخهم، فلن تكون لدينا أي فرصة".

وأضاف: "تاريخ هذا النادي يتحدث عن نفسه، ولدينا الرغبة في التنافس معهم، إنه فرصة للتحسن ونريد تجربتها".

وتابع: "علينا أن نكون سويًا ونحاول الهجوم بأفضل شكل ممكن، نفس الشيء إذا لعبنا ضد بايرن ميونخ أو برشلونة أو أندية من هذا الطراز".

وأكمل: "قبل العقد الماضي لم نتمكن أبدًا من الوصول إلى هنا، الوصول إلى النهائي دائمًا ما يكون درسًا جيدًا لنا".

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وأردف: "حقيقة تواجد ريال مدريد هنا عدة مرات، لطالما قلت إن التواجد مرتين على التوالي في الدور نصف النهائي أمر صعبة للغاية، العديد من الفرق الجيدة لم تتمكن من الوصول إلى هنا، علينا الاستمتاع وأن نكون أنفسنا في اللحظات الجيدة والسيئة".

واختتم جوارديولا: "التاريخ موجود ولا يمكننا تغييره، لكن في الملعب سنكون 11 ضد 11 وكرة واحدة تتحرك، يقرر اللاعبون ما يريدونه، يمكنك أن تتخيل خطة، لكنها في النهاية 11 ضد 11، هذه اللعبة عبارة عن لاعبين، لن أفوز أنا أو أنشيلوتي بالمباراة".

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