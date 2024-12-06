"أتمنى أن يعود بالزمن 10 سنوات" .. جوارديولا يوجه رسالة مباشرة لإدارة مانشستر سيتي بشأن التجديد لكيفين دي بروينه

الإسباني يحذر من خطورة كريستال بالاس

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، احترامًا كبيرًا لكريستال بالاس خصمه القادم في الدوري الإنجليزي، كما تطرق للحديث عن عودة نجم فريقه كيفين دي بروينه، متمنيًا استمراره في صفوف النادي السماوي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام كريستال بالاس، غدًا السبت على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن مواجهة كريستال بالاس: "إنهم يلعبون بشكل جيد حقًا. إنهم يتقدمون خطوة للأمام بعدما أنهوا الموسم الماضي بشكل لا يصدق".

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وأضاف: "في آخر 10 مباريات كان كريستال بالاس أحد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي. لديهم القوة البدنية، وسنكون على ملعب سيلهيرست بارك، سنواجه عدوانية شديدة وصعوبة في بناء الهجمة أمام هذا الفريق الذي يمتلك الجودة الكافية".

وأفرد بيب مساحة كبيرة في المؤتمر للحديث عن كيفن دي بروينه، نجم الفريق العائد للمشاركة بعد فترة إصابة طويلة، قائلًا: "عودة كيفين مهمة للغاية، يجب أن يشارك لأنه ليس لدينا الكثير من اللاعبين والخيارات المتاحة. لقد غاب فترة طويلة ولدينا الآن مباراة كل 3 أيام، سنرى كيف سيتفاعل مع هذا العدد من المباريات".

وتابع: "مستقبل دي بروينه مع السيتي؟ لا أعرف. أنا لست مشاركًا في ذلك، لو كان بإمكاني أن يكون الآن في الـ23 من عمره، سأوقع معه عقدًا لمدة 10 مواسم أخرى، هذا ما أتمناه بالطبع لكن سنرى إلى أين يصل الأمر".

وأردف جوارديولا: "هناك لاعبون سيكون تأثيرهم وإرثهم في مانشستر سيتي أبديًا، وسيظل إلى الأبد، كيفين دي بروينه بالطبع منهم، وغيابه لن يكون سهلاً، لكن علينا كنادٍ أن نجد أفضل طريقة لتخطي تلك اللحظة عندما تحين".

وختم المدرب الإسباني: "جاك جريليش؟ لقد لعب بشكل جيد حقًا. نحن سعداء جدًا من أجله، ونأمل أن يكون لائقًا في المباريات المقبلة. لدينا بعض الغيابات أمام كريستال بالاس ويستمر غياب جون ستونز وماتيو كوفاسيتش".