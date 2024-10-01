جوارديولا يعلق على موقف فودين "الغامض" ويجدد ثقته في دي بروينه برسالة صريحة

كيف يرى الإسباني نظام دوري الأبطال؟

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موقفه من الثنائي كيفين دي بروينه وفيل فودين، في ظل غيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق السماوي.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفًا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل مخيب في الأولى أمام ضيفه إنتر الإيطالي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صفحي: "أريد أن أقول شيئًا صادقًا؛ مع بداية المؤتمر الصحفي هذا يبدو أننا سنلعب مباراة ودية غدًا. أنا قلق بعض الشيء بشأن ذلك فيما يتعلق بالأسئلة".

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وأضاف: "مع هذا الشكل الجديد لدوري الأبطال، لا أعرف بالضبط كيف تتعامل مع الأمر وكم عدد النقاط التي تحتاجها. ربما يمكنك إنهاء مرحلة الدوري في المركز الـ15 ويمكنك الفوز باللقب. في النهاية تحسين الأشياء سيئة أكثر ما أحبه في طريقتي".

وتابع بيب: "أعشق مشاهدة المباريات التي لعبناها من قبل ورؤية الأشياء الجيدة التي فعلناها وما يجب علينا تحسينه والتحدث إلى اللاعبين. هذا ما أحبه أيضًا، هذه هي وظيفتي".

وتطرق جوارديولا للحديث عن موقف فيل فودين الغائب باستمرار عن التشكيلة الأساسية للسيتي، قائلًا: " أعلم مدى أهمية فيل بالنسبة لنا. لا يهم إذا كان سيبدأ أو سيدخل كبديل، سيحظى بالفرصة المناسبة خلال هذا العدد الكبير من المباريات. هذا أمر مؤكد".

وفيما يتعلق بموقف كيفين دي بروينه، قال بيب: "عندما يشعر بأنه في حالة جيدة فإنه سيعود. لقد شعرت بالفعل خلال الثلاثين دقيقة التي لعبها في سانت جيمس بارك بشيء أعجبني ولم أره في مباراة واتفورد".

وأردف: "لا يمكننا أن ننسى أنه بعد بطولة أوروبا مر شهران دون تدريب بسبب بعض المشاكل. الآن أصبح يبتسم قليلاً ويستعيد إيقاعه. هو لاعب مهم بالنسبة لنا ولا أشك في أنه سيعود بالطريقة التي يحب بها لعب كرة القدم وسيساعدنا كما فعل منذ وصوله إلى مانشستر سيتي".