رد على رونالدو .. جوارديولا : أتمنى الأسوأ لباريس "غدًا" وسأتعلم اللغة الفرنسية قريبًا!

يؤمن أن الدوري الفرنسي ليس سهلًا

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه يتمنى ظهور باريس سان جيرمان بأسوأ مستوى ممكن، خلال مباراة الفريقين في الجولة السابعة من مرحلة "الدوري" في دوري أبطال أوروبا.

سيتي يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفرنسي غدًا، الأربعاء، في مباراة ستؤثر بشكل كبير على حظوظ الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

ومن جانبه قال بيب في المؤتمر الصحفي للقاء:"أريد من أعماق قلبي ظهور باريس بأسوأ صورة ممكنة غدًا، وذلك حتى نتمكن من الفوز عليهم، الأمر سيستغرق 95 دقيقة فقط وبعدها ستعود علاقتي الطيبة مع لويس إنريكي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن علاقته بمدرب باريس:"عائلتي قريبة جدًا من أسرته، إنها من الصداقات الأبدية التي أحبها جدًا، لدينا تواصل مستمر ونشعر بسعادة كبيرة عندما نرى بعضنا البعض".

وكان كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعوي، قد هاجم الدوري الفرنسي خلال حضوره لحفل جوائز جلوب سوكر، قائلًا إن المسابقة أصبحت ضعيفة للغاية بسبب سيطرة باريس عليها.

وفي هذا السياق قال بيب:"حتى لو فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي كل موسم فالأمر ليس سهلًا".

وعن الإصابات:"لقد لعبنا كثيرًا هذه الموسم بدون أفضل لاعب في العالم والأفضل بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولكن روبن دياش عاد ونفس الأمر بالنسبة لجون ستونز".

صعوبة التأهل إلى دور الـ16:"هذه الأمور تحدث في كرة القدم أحيانًا، يجب أن نعبر دور المجموعات، حسابيًا لو فزنا بالمباراتين المقبلتين سنصعد، ولكن ربما نحتاج للفوز في مواجهة واحدة فقط، العدد الكبير من المباريات جعلنا في وضعية صعبة للغاية تزامنًا مع هذه المنافسة ولم نستطع التعامل مع الأمر لذلك أصبحنا في هذا الوضع، علينا تقبل النجاح أو الفشل في التأهل بشكل عام بعد كل ما حدث".

وفي موقف طريف عندما سُئل عن شيء ما باللغة الفرنسية:"لحظة واحدة، أنا أتحدث الكثير من اللغات، الفرنسية ليست منهم، أنا آسف، سأتعلم قريبًا".

وخلال المؤتمر الصحفي قال جوارديولا إنه لا توجد أي أنباء جديدة حول مستقبل كايل ووكر، وسط التأكيدات بأنه سيرحل خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن مواجهة الغد بين سيتي وباريس، ستؤثر كثيرًا على حظوظ الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال من خلال الملحق، حيث يأتي الفريق الإنجليزي بالمركز الثاني والعشرين بـ8 نقاط، مقابل 7 نقاط لنظيره الفرنسي الذي يقبع بالمرتبة الخامسة والعشرين.