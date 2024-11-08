البرازيل تتواصل مع جوارديولا لخلافة دوريفال والإسباني يحسم موقفه من الفكرة

إصرار برازيلي على جلب مدرب مانشستر سيتي

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بذل كل ما بوسعه، من أجل التعاقد مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لقيادة منتخب البرازيل بعد رحيله المحتمل عن النادي الإنجليزي.

الشكوك مستمرة حول مصير بيب مع سيتي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2025، ولا توجد مفاوضات ملموسة حتى الآن للتوقيع على عقد جديد، مما يجعل إمكانية رحيله في تزايد مستمر مع مرور الوقت.

الصحفي سام لي من موقع "ذا أثلتيك" قال إن الاتحاد البرازيلي تواصل مع جوارديولا أكثر من مرة على مدار هذا العام، وذلك لإقناعه بتولي المهمة بدلًا من دوريفال جونيور الذي يقود الفريق في الوقت الحالي، ويتعرض لانتقادات عنيفة للغاية بسبب هبوط مستوى منتخب السيليساو معه.

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وأشار إلى أن المصادر المقربة من جوارديولا، أكدت ترحيبه الشديد بهذه الوظيفة، من أجل خوض تجربة جديدة مع المنتخبات بفريق بحجم البرازيل، ولكنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

يذكر أن البرازيل تعيش فترة من التخبط تحت قيادة دوريفال، وتحتل حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، وفي رصيدها 16 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة الصدارة بعد 10 مباريات.