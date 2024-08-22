سابقة لم تحدث في تاريخ النادي الكتالوني!

استطاع الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، أن يقدم مشهدًا فريدًا في ظهوره الرسمي الأول مع النادي الكتالوني، باعتماده على عدد كبير من الشباب في افتتاحية الدوري الإسباني.

وتمكن برشلونة من قلب تأخره بهدف نظيف في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام فالنسيا إلى فوز بنتيجة (2-1)، بفضل الهدفين الذين سجلهما المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هانز فليك هو أول مدرب لبرشلونة يقوم بإشراك 5 لاعبين شباب في التشكيلة الأساسية، وهم (أليخاندرو بالدي، كاسادو، لامين يامال، كوبارسي، بيرنال)، علمًا بأن الثلاثي الأخير لم يتجاوز 17 عامًا.

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وأكمل فليك هذه المغامرة الجريئة، عندما دفع في الشوط الثاني بالثنائي الشاب باو فيكتور وجيرارد مارتن، ليكملا مع بيرنال ثلاثية ظهرت للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية للبارسا، وهي سابقة تاريخية في النادي.

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة أجبر فليك على اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالاستعانة بالشباب، لكن من الواضح أيضًا أنه استطاع تطويع هذه الظروف الجبرية لخدمة فكره الشخصي.

وأوضحت "آس"، أن فليك الذي دفع بهذا الكم من الشباب في مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة، استطاع أن يفعل ما لم يجرؤ بيب جوارديولا، يوهان كرويف، تشافي هيرنانديز، على القيام به أثناء توليهم قيادة الفريق، ليترك بصمة مهمة في بداية مسيرته مع البارسا.