جوارديولا: لاعب واحد يتحكم في ريال مدريد.. وعليهم الاعتناء بعشب البرنابيو!

"فودين غضب مني"

بدا بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، راضيًا بالتعادل مع ريال مدريد (3-3)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "القليل من الوقت في سانتياجو برنابيو يبدو وكأنه أبدي (لا ينتهي)".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا واجهنا صعوبات، لأنهم دافعوا بشكل جيد حقا، وسرعة لاعبيهم في الهجوم لا تصدق، عانينا من التحولات المفاجئة، ومن المستحيل السيطرة عليهم".

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وزاد: "أفضل خوض مواجهة الإياب في أرضنا على ملعب الاتحاد بدلاً من البرنابيو، الآن علينا تحقيق الفوز والتأهل، المباراة ستكون أمام جماهيرنا، وقد تم بيع التذاكر بالكامل".

وسئل جوارديولا عن سقف البرنابيو المغلق، فعلق: "أحب رؤية السماء، والحقيقة أن الملعب كان جيدًا للغاية، الآن عليهم الاعتناء بالعشب! اللاعبون أخبروني أنه لم يكن جيدًا".

وأشاد المدرب الإسباني بنجم ريال مدريد توني كروس، مشيرًا إلى أنه "يسيطر على ريال مدريد بطريقة لا يمكن لأحد فعلها".

وختم بيب بالحديث عن إصابة فودين قبل النهاية: "لقد كانت ضربة، وغضب مني لأنني أجريت تبديلاً، لكنه سجل هدفًا رائعًا".