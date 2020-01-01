جوارديولا قبل مواجهته: بيلسا الأعظم، وهذا هو الفارق بينه وبين كرويف

بيب جوارديولا ينهال بالإشادة على مارسيلو بيلسا قبل المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليدز يونايتد.

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بمارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد بشكل جنوني قبل المباراة التي ستجمع الفريقين بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، وأكد جوارديولا في تصريحات أن بيلسا من ضمن الأشخاص الذين أثروا بشكل واضح على حياته التدريبية.

وقال جوارديولا: "ربما يكون هو الشخص الذي أكن له الإعجاب الأكبر في عالم كرة القدم كمدرب وكانسان، أعتقد أنه المدرب الأكثر اعتمادًا على أفكاره في اللعبة على الإطلاق، هو الأعظم".

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وأضاف: "قيمة المدرب لا تعتمد في الأساس على كم البطولات التي حققها، لقد حققت الفرق التي دربتها ألقابًا أكثر منه بفارق واضح لكن على مستوى المعرفة، هو أبعد مما أتخيل ومشاهدة الفرق التي يدربها دائمًا ممتعة".

وعن إذا ما كان بيلسا قد أثر عليه أكثر من يوهان كرويف مدربه الأسبق في برشلونة قال: "لا بالتأكيد، لأن عملي مع كرويف كان لفترة طويلة وكل يوم، لذلك هو الأكثر تأثيرًا على حياتي كمدرب".

وأردف عن قرعة دوري أبطال أوروبا: "لا يمكننا أن نتحكم بها، في الموسم الماضي الكل قال أن مانشستر سيتي لديه الكثير من الحظ ليقع مع أتالانتا في مجموعة واحدة، لنأمل أن نقدم مستويات جيدة هذا الموسم".

وتطرق للحديث عن تعديلات قوانين لمسات اليد وقال: "كرة داير وتلك الكرة ضد مانشستر يونايتد وضد آرسنال، الكل يعرف متى تكون لمسة اليد متعمدة، لكن ما حدث ذلك كان سخيفًا، على الحكام والمدربين التوصل لطريقة أفضل تكون أكثر عدلًا".

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا كان قد تعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة ضد ليستر سيتي ويحتل حاليًا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بثلاث نقاط فقط.