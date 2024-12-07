جوارديولا: كل فرق الدوري الإنجليزي أفضل من مانشستر سيتي في تلك النقطة.. وسنعاني هذا الموسم!

كل فرق البريمرليج أفضل من مانشستر سيتي...

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن الموسم الحالي سيكون موسم المعاناة بالنسبة للفريق السماوي، بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها التعادل أمام كريستال بالاس.

وتعادل مانشستر سيتي، أمام كريستال بالاس، مساء اليوم السبت بهدفين لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "كان الأمر جيدًا اليوم، أنا فخور بالفريق وبما حققه لقد أحببت كل شيء في الفريق، وكيف قاتلنا، بالرغم من وجود الكثير من المشاكل".

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وتابع: "لقد قاتلنا بشكل لا يصدق ونجحنا في العودة مرتين، لقد عانينا في البداية ولكننا بذلنا قصارى جهدنا وحصلنا على النقطة، لقد بدأنا الشوط الثاني بشكل غير منظم، وكان ردة فعلنا جيدة عقب تقدمهم بهدفين لهدف".

وأضاف: "الكرات الطويلة والكرات الثابتة كافة الفرق فيها أفضل منا، سيكون موسمًا للمعاناة ولكن في النهاية سنرى ما يحدث في الشهر الأخير من المسابقة".

وأكمل: "لا يمكننا الآن التحدث عن سباق الفوز باللقب عندما نخسر أربع مباريات متتالية ونتعادل، الآن سنحاول استعادة لاعبينا، سيتعين علينا خوض المزيد من المباريات حتى نحافظ على ثبات مستوانا، الأمر سيكون صعبًا في ظل الوضع الذي نمر به".

جدير بالذكر أن كتيبة بيب جوارديولا، تحتل المركز الرابع في سلم ترتيب البريمرليج برصيد 27 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون.