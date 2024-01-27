جوارديولا عن رحيل كلوب: الكابوس انتهى والآن يمكنني النوم!

منافسة شرسة بين الثنائي على مدار السنوات الماضية

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأنباء الصادمة بخصوص رحيل الألماني يورجن كلوب عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم.

كلوب تسبب في صدمة لجميع المتابعين في مختلف أنحاء العالم، بعدما أعلن أمس، الجمعة، عن نهاية رحلته مع الريدز بسبب رغبته في الاستمتاع بحياة طبيعية والحصول على راحة.

جوارديولا قال بعد فوز سيتي 1/0 على توتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي:"الآن يمكنني النوم بشكل أفضل، الأيام التي سبقت اللعب ضد ليفربول كانت بمثابة الكابوس بالنسبة لي".

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وأضاف:"بالطبع سوف نفتقده، لقد صدمت مثل الجميع بهذه الأخبار، شعرت أن جزءًا من مانشستر سيتي سيضيع، لا يمكننا الحديث عن فترتنا هنا من دونه هو وليفربول، لقد كانوا أكبر منافس لنا وهو شخصيًا كان المنافس الأكبر لي هنا وفي ألمانيا عندما كان في بوروسيا دورتموند وأنا في بايرن ميونخ".

وعن موعد عودة كلوب:"بشخصيته وطاقته أتوقع له أن يعود، لا أعرف إذا كانت الوجهة القادمة هي منتخب بلاده أو فريق آخر، ولكن كرة القدم تحتاج لشخصيات مثله، وأتمنى أن يكون لدينا الوقت في الموسم المقبل لتناول العشاء أو الشراب معًا".

يذكر أن كلوب يتمتع بأفضل سجل ضد جوارديولا مقارنة بأي مدرب آخر، وليفربول هو الفريق الوحيد الذي أوقف حقبة هيمنة مانشستر سيتي بين عامي 2018 و2023 وفاز بلقب الدوري في عام 2020.