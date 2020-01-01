جوارديولا: سولشاير قوي ولا يحتاج مني الدعم

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل ديربي مانشستر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن أولي جونار سولشاير قوي بما فيه الكفاية ولا يحتاج إلى الدعم منه، مؤكدًا أن هذه هي مشكلة المدربين دائمًا.

سيقام ديربي مانشستر مساء الغد على ملعب أولد ترافورد في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن جهته، تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في ديربي المدينة التاريخي.

المزيد من الفرق

وحول المباراة أكد بيب جوارديولا على صعوبتها وقيمة مانشستر يونايتد كخصم صعب دومًا، كما أكد على ضرورة الفوز بالمباراة لاستكمال تصحيح المسار.

وحول سولشاير قال: "هو التحت الضغط بصورة كبيرة منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا، أشعر بهذا الضغط الذي نعاني منه دائمًا ولذلك نتقاضى رواتب ضخمة"

وأضاف: "في عالم المدربين في حالة تحقيق الفوز نصبح عباقرة وفي حالة الهزيمة تتم إقالتنا، هذا ما يعاني منه سولشاير وجميع المدربين في اللعبة حول العالم"

وتابع: "نحن الآن نعلم أننا سنواجه أقوى نسخة لمانشستر يونايتد حيث سيبحثون عن استعادة الثقة والنتائج الإيجابية، ستكون لديهم دوافع كبيرة من أجل الفوز"

وأردف: "اللعب على ملعب أولد ترافورد بدون جماهير سيكون أفضل بالنسبة لنا على الرغم من أن اللعب بحضور الجماهير يكون أفضل في المطلق، الفيروس لا يزال موجودًا ونؤكد دائمًا أن العلماء والأطباء هم من يحكمون ذلك"

ويسعى جوارديولا لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الانطلاقة السيئة، ولذلك فإن الفوز في ديربي مانشستر سيكون ضروريًا من أجل الارتقاء في الترتيب.

ديربي مانشستر | شعبية غامضة، ومن هو فيرجسون السيتي؟

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة تحت قيادة أولي جونار سولشاير، النتائج المحلية تحسنت وهو ما يحفظ للرجل منصبه حتى الآن