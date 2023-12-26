جوارديولا: ريال مدريد هو الذي منحنا لقب دوري أبطال أوروبا!

"يمكنهم التشكيك فينا كما أرادوا"

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأن الهزائم التي يعاني منها فريقه تمثل الوقود الذي يدفعه نحو تحقيق المزيد من البطولات.

سيتي الذي فاز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية، يستعد لمواجهة إيفرتون غدًا، الأربعاء، بالدوري الإنجليزي طمحًا في تحسين نتائجه المحلية.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي لمواجهة التوفيز:"في اللحظة التي لا تفوز فيها ستكون هناك الكثير من الشكوك، ولكن هذا هو الشيء الجميل، يمكنهم التشكيك فينا من جديد وسنرى ما سيحدث".

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وأضاف:"قلت قبل بضعة أيام، عندما لعبنا بشكل جيد للغاية ضد كريستال بالاس وليفربول وتوتنهام ولم نفز تعرضنا للانتقاد، وهذا دليل حقيقي على أنهم لا يهتمون بالطريقة التي نلعب بها، لأننا لعبنا بشكل مشابه تمامًا لأفضل مستوياتنا على مدار آخر 8 سنوات ولكن الكارثة بالنسبة لهم هي أننا لم نفز".

وفي سياق متصل قال جوارديولا إن الهزائم المؤلمة في الماضي بدوري أبطال أوروبا، هي التي مهدت الطريق له للحصول على البطولة الموسم الماضي على حساب إنتر الإيطالي.

وقال الإسباني:"سبب فوزنا بالأبطال وتواجدنا بكأس العالم للأندية هو موناكو وكذلك ليفربول وتوتنهام وليون، وأيضًا خسارتنا للمباراة النهائية ضد تشيلسي، وهزيمتنا في اللحظات الأخيرة بنصف النهائي أمام ريال مدريد، لحظات مؤلمة ولكن أثرها اختفى لأنها ساعدتنا على الفوز أمام إنتر".

يذكر أن سيتي يلعب غدًا ضد إيفرتون وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ34 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.