جوارديولا: تعويض ليروي ساني؟ ربما يبقى معنا!

جوارديولا يكشف موقفه من ضم بديل ليروي ساني..

يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بدأ من الآن الاستعداد للموسم المقبل، وأنه لديه بعض الأفكار لتعزيز قوة ناديه

ويخشى بيب جوارديولا أن يتأثر الوضع المالي في مانشستر سيتي بوباء فيروس كورونا ، ويقول إن تعويض ليروي ساني ليس أولوية قصوى في الوقت الحاضر.

فمن المقرر أن يتعرض جميع الأندية في جميع أنحاء العالم لضربة قوية بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

كاراجر: غياب صلاح يسلط الضوء على ضعف ليفربول

وقال جوارديولا لموقع سيتي الرسمي على الإنترنت عندما سئل عن خططه للانتقال: "أولاً ، ليروي لاعبنا، أنا لا أعرف ما إذا كان سيغادر في الصيف أو في نهاية عقده".

وتابع "لدينا ما يكفي من اللاعبين الجيدين في ذلك المركز، يمكن أن يلعب جيسوس في اليسار، وكذلك فودين، ولدينا رحيم ستيرلينج".

وأضاف " معظمهم في حالة جيدة ، مثل فيل ورياض [محرز] وجيسوس ورحيم. يمكن لأولئك اللاعبين أن يلعبوا بانتظام لفترة طويلة. فوضعهم مستقر للغاية من حيث الإصابات".

واختتم "أعتقد أن لدينا أولويات أخرى ، لا أعرف حال سوق الانتقالات بعد تفشي فيروس كورونا، وما إذا كان الوضع المالي للأندية سيتغير، سنرى في نهاية هذا الموسم، ما الذي سيحدث".

وانتشرت الكثير من التكهنات حول مستقبل اللاعب الألماني مع بطل الدوري الإنجليزي، حيث يسعى بايرن ميونخ للحصول على خدماته.

وتحدث أيضًا جوارديولا عن الظهير الأيسر لمانشستر سيتي بنجامين ميندي، حيث يرى أنه يجلب جودة خاصة في الفريق ويأمل أن يتمكن اللاعب من الحفاظ على لياقته الكاملة بعد لعبه المثير للإعجاب ضد آرسنال

وعندما سئل عن إذا كان بإمكان نجم موناكو السابق أن يلعب دورًا رئيسيًا في فريق مانشستر سيتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، قال "إنها رغبتنا ورغبته. لديه جودة خاصة. عاد لائقًا جدًا لكنها مباراة واحدة. آمل أن يتمكن من اللعب بانتظام.".

وواصل "إنه رجل فاته الكثير. ساعدنا فابيان ديلف وأولكسندر (زينشينكو) ودانيلو كثيرًا (عندما كان ميندي بالخارج). أعتقد أنه من المهم جدًا أن يكون معنا، لكن علينا أن ننتظر ، إنها مجرد مباراة واحدة".

يذكر أن مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.