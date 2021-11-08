جوارديولا: تشافي ليس خليفتي في برشلونة!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة يملك الكثير ليقدمه للنادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "كواترو"، وأكد خلالها أن تشافي لن يكون خليفته، أو خليفة لأي شخص، لأنه يملك شخصيته المستقلة.

ما الذي قاله جوارديولا عن تدريب تشافي لبرشلونة؟

وقال جوارديولا: "لو قام لابورتا والإدارة بإختيار تشافي فذلك بسبب ملايين الإيجابيات التي يملكها وعدد ضئيل للغاية من السلبيات".

وأضاف: "هو يعلم كل شيء عن برشلونة، وسيأتي بالطاقة الإيجابية للجميع بطريقة لعب كرة القدم التي يقدمها، ولديه الكثير من الإصرار".

ما الذي قاله جوارديولا عن خلافة تشافي له؟

وأردف: "تشافي ليس خليفتي في برشلونة، ولا خليفة لأي شخص آخر، عليه أن يكون نفسه ويقدم كل ما يملك من أجل الفريق".

وكان تشافي قد تم تقديمه اليوم كمديرًا فنيًا لنادي برشلونة، بعد الاتفاق مع السد القطري على إنهاء تعاقده معهم بعد مسيرة دامت حوالي ست سنوات.

جدير بالذكر أن تشافي لم يلعب لأي فريق أوروبي دون برشلونة، حيث رحل للسد في 2015 وعاد من قطر لكتالونيا لتوه.

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