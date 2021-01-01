جوارديولا: المنافسة مفتوحة على الدوري الإنجليزي، ولسنا أقوى فرق العالم!

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يتحدث عن مواجهة وولفرهامبتون الصعبة والمنافسة على الدوري الإنجليزي ويكشف أقوى فرق العالم.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه ضد وولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا بالمؤتمر الخاص بالمواجهة، وأكد خلالها أن فريقه ليس الأقوى في العالم، وأن التنافس على الدوري الإنجليزي لا يزال مفتوحًا.

وقال جوارديولا: "يتبقى 36 نقطة في الدوري الإنجليزي، هذا العدد من النقاط وفي ظل التنافس الكبير كل الفرق من الممكن أن تتعرض للهزائم".

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وأضاف: "لدينا الكثير من الخصوم والمباريات الصعبة، عندما يتبقى عشر أو 12 أو 15 نقطة يمكننا الحديث عن القرب من التتويج، لكن قبل ذلك فالوقت مبكر".

وأردف: "في الوقت الحالي الأبطال هم ليفربول، وفي أوروبا هم بايرن ميونخ، لو أردنا ذلك الشرف سيكون علينا أن نستحقه".

وعند سؤاله إذا ما كان فريقه هو الأفضل في العالم قال: "تتحدثون عن بايرن ميونخ، هم فازوا بكل شيء، وفي إنجلترا ليفربول هم الأبطال، لكن هذا لا يعني أننا لا نلعب بشكل جيد ونحقق انتصارات مريحة".

وأنهى كلماته بالحديث عن فريقه وحالات الإصابة فيه وقال: "كل شيء على ما يرام، فيما عدى ناثان أكي، والبقية بخير".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.