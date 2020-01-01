جوارديولا: ابتعدنا عن الصدارة ولكن لن نستسلم

أبرز تصريحات جوارديولا عقب انتصار مانشستر سيتي على إيفرتون

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن الفوز على إيفرتون خطوة جديدة خطوة للأمام في فترة صعبة يعيشها الفريق.

وحافظ مانشستر سيتي على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز صعب على إيفرتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" لحساب الأسبوع الـ21 للبريميرليج.

وحول ذلك، قال بيب جوارديولا إن الفريق قدم أداء مميزًا والشبان الذين شاركوا كانوا على قدر المسؤولية بالمشاركة كأساسيين في مباراة كتلك.

وأضاف: "الابتعاد عن الصدارة يقلل من الدوافع ويجعل بعض الفرق ترفع الراية البيضاء، ولكننا لن نستسلم أبدًا، يتعين علينا الاستمرار فلدينا العديد من البطولات التي ننافس عليها"

وتابع: "لقد أسقطت فرق أخرى في المراكز الأربعة الأولى نقاطًا وهذا شيء يجعل فوز اليوم مهمًا بالنسبة لنا، سنعمل من أجل التتويج بالبطولات المتاحة وتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا"

وأردف: "لقد انتهينا من فترة الضغط الخاصة بالبوكسينج داي، ولكن ستستمر الضغوطات لأننا ننافس في أكثر من بطولة وهذا سيجعلنا نعاني من كثرة المباريات حتى نهاية الموسم"

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي يتشبث بالأمل بفوز صعب على إيفرتون

يذكر أن مانشستر سيتي يبتعد عن صاحب الصدارة ليفربول بفارق 11 نقطة، مع لعب الريدز لـ 19 مباراة فقط مقابل 21 لبطل المسابقة في النسختين الأخيرتين.