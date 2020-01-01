جوارديولا: إيدرسون هو أفضل من يسدد ركلات الجزاء في مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن ترتيب مسددين ركلات الجزاء في الفريق.

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن قرار جديد اتخذه فيما يخص من يسدد ركلات الجزاء في فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية تبعت الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، وهي المباراة التي شهدت إهدار جابرييل جيسوس لركلة جزاء.

وقال جوارديولا: "يجب أن يكون هناك قرار في ذلك الشأن، أنا دائمًا ما كنت أثق في اللاعبين لتحديد من سيلعب ركلة الجزاء لكن الآن ربما يجب أن يتم تعديل ذلك".

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وأضاف: "الأمر غير متعلق بجيسوس وما حدث لأن أجويرو أهدر ركلتين أيضًا وسترلينج كذلك، مثل تلك الضربات يكون لها تأثير على الفريق".

وأكمل: "سأتحدث مع الجميع للوصول لقرار جديد حول من هو اللاعب الأفضل لتلك المهمة، لكن بالنسبة لي فإيدرسون هو الأفضل، صدقوني فهو يتمتع بهدوء كبير للغاية".

وكان إيدرسون حارس مانشستر سيتي قد صرح في 2018 أنه يستطيع لعب ركلات الجزاء وسيقوم بذلك لو سمح له المدير الفني للفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف نظيره ليفربول صاحب الصدارة وفي رصيدهم 51 نقطة.