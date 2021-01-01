جوارديولا: أفكر في إيفرتون وفلسفة كلوب تجعل كرة القدم جذابة

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة إيفرتون

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن فلسفة يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تجعل كرة القدم أكثر جاذبية بالنسبة للمشجعين حول العالم..

ومن المنتظر أن تشهد كرة القدم الإنجليزية صدامًا ناريًا بين مانشستر سيتي وإيفرتون مساء الغد في مباراة مؤجلة بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة أكد بيب جوارديولا على صعوبتها وقيمة إيفرتون في الوقت الحالي كخصم صعب دومًا، كما أكد على ضرورة الفوز بالمباراة لاستكمال سلسلة الانتصارات..

وحول مباراة دوري الأبطال أمام مونشنجلادباخ قال: "أنا أفكر في المرحلة المقبلة فقط، مباراة دوري أبطال أوروبا سيحين موعدها وفي ذلك الوقت سنعطيها كامل التركيز كونها المباراة القادمة"

وأضاف: "مباراة إيفرتون بالنسبة لنا هي المباراة المقبلة، وبعدها سنفكر في مباراة آرسنال كونها التي تليها، ثم بعد ذلك سيأتي موعد التفكير في مباراة مونشنجلادباخ في منافسات دوري الأبطال"

وتابع: "يورجن كلوب؟ ما يقوم به في كرة القدم استثنائي، لقد قلت ذلك في مرات عديدة وأكرره الآن، الموسم الماضي وفي المواسم السابقة وعندما كان في ألمانيا، فلسفته تجعل كرة القدم جذابة لجميع المتفرجين"

وأردف: "إنه دائمًا ما يُفرح الجماهير، لكرة القدم هو إضافة بدون أدنى شك، الفترة الحالية لا تقلل أبدًا من قيمة ما يقوم به ومن قيمته كمدرب كبير، نمر جميعًا بلحظات جيدة وأخرى سيئة"

واسترسل: "ولا يمكن لأي مدير فني أو نادٍ أن يحافظ على الفوز دائمًا ويقضي المواسم والمواسم من أجل الفوز والفوز والفوز فقط، سيكون الأمر مملًا،. في بعض الأحيان عليك أن تخسر لتدرك ذلك"

وأكد: "إيفرتون؟ لطالما كان من أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق في الحاضر والتاريخ، أعرف كارلو أنشيلوتي جيدًا وهو من أفضل مدربي الألفية""

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة، بينما يعاني توتنهام في المركز السابع بعد تراجع في النتائج.