جوارديولا: أرتيتا يعرفنا جيدًا، وقلق بشأن قصر فترة التحضير

بيب جوارديولا قلق من معرفة ميكيل أرتيتا الجيدة بمانشستر سيتي، ومن قصر فترة التحضير قبل عودة الدوري الإنجليزي.

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن قلقه من قصر فترة التحضير التي خاضتها فرق الدوري الإنجليزي قبل عودة البطولة من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة آرسنال في الدوري يوم الجمعة، وتطرق خلالها عن اللعب أمام ميكيل أرتيتا للمرة الأولى.

وقال جوارديولا: "أنا متحمس للغاية من أجل أرتيتا، هو من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، وكان العمل معه ممتعًا بالنسبة لي".

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وأضاف: "هو يعرف كل شيء عن مانشستر سيتي، وكان من أهم الأفراد في نجاح الفريق سابقًا، واتفقت معه على تناول مشروب عقب المباراة لو سمحت لنا قواعد التباعد المجتمعي".

وأردف: "عندما قلت سابقًا أنني لا أحب أن ألعب دون جماهير لم يكن يعرف أي شخص حول العالم أن ذلك سيحدث، ليس حتى ألمع العقول حول العالم، لكن علينا أن نتأقلم سريعًا".

وأكمل عن حالة فريقه: "الجميع عاد دون شكاوى، لكن كل يوم هناك الكثير من الأمور التي تستجد، أنا قلق بشأن قصر فترة التحضير هنا في إنجلترا، على عكس ما حدث في إسبانيا أو ألمانيا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام آرسنال سيخوضها هذا الأسبوع.