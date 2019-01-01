جوائز الكاف - جروس بقائمة المدربين وحكيمي في أفضل لاعب شاب

تعرف على قوائم الكاف النهائية التي تنافس على جوائز الأفضل لعام 2019.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القوائم النهائية المرشحة للحصول على جوائز الأفضل داخل القارة السمراء، عن عام 2019.

ويقيم الاتحاد الإفريقي حفل التتويج السنوي في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية، يوم 7 يناير المقبل، حيث سيتم الإعلان خلاله عن الفائزين بالألقاب الفردية.

وضمت قائمة أفضل المدربين للرجال الآتي:

كريستيان جروس "الزمالك"، أليو سيسيه "السنغال"، جمال بلماضي "الجزائر"، معين الشعباني "الترجي"، نيكولا دوبويه "مدغشقر".

الاتحاد الإفريقي يعلن القوائم النهائية لجائزتي أفضل لاعب بالقارة

أفضل لاعب شاب ضمت:

"أشرف حكيمي "المغرب - بوروسيا دورتموند"، كريبن دياتا "السنغال - كلوب بروج"، موسى دجينبو "مالي - ساوثهامبتون"، صامويل شيكويزي "نيجيريا - فياريال"، فيكتور أوسمين "نيجيريا - ليل".

أفضل منتخب رجال:

"الجزائر، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، تونس".

أفضل منتخب سيدات:

"الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا".

أفضل مدرب سيدات:

(ألاين دجومفا "الكاميرون"، بروس موابي "زامبيا"، كليمنتين توري "كوت ديفوار"، ديزيري إيليس "جنوب أفريقيا"، وماس دينربي "نيجيريا").