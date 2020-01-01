موعد حفل جوائز الفيفا ' الأفضل' 2020، القنوات الناقلة والتصويت للمرشحين

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2020، موعد الحفل، القنوات الناقلة، فئات الجائزة والمرشحون لكل فئة، وما هي طرق التصويت؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد حفل توزيع جوائز الفيفا الأفضل "the best” لعام 2020 بعدما كان من المقرر إلغاءها بسبب انتشار فيروس كورونا، الجائزة التي تنال اهتمام كل عشاق كرة القدم في العالم وتعد من أهم الألقاب التي يحصل عليها اللاعبين والمدربين خلال مشوارهم الكروي، ولذلك تتجه أنظار العالم إليها كل عام، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 17 ديسمبر 2020.

وسيكون الحفل افتراضي على غرار ما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب الموجة الثانية من الكورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم في العالم حتى المشجعين.

لا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور، وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، ويرافقهم هذا العام نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

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فما هي جوائز الفيفا الأفضل 'The Best'؟ وما هو موعد ومكان إقامة الحفل الخاص بها في 2020؟ وما هي القنوات الناقلة؟ وما هي فئات الجائزة، وما هي طرق التصويت؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي وأكثر منه.

ما هي جوائز الفيفا 'الأفضل'؟

جوائز الفيفا الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

تم البدء في تقديم الجوائز في 2016 كبديل لجوائز الكرة الذهبية، والتي لا تزال تقدمها مجلة فرانس فوتبول Football لكن دون شراكة أو رعاية من الفيفا التي عادت لتقدم جوائزها الخاصة، وهذا العام لم تقام حفل للبالون دور بسبب تفشي فيروس كورونا.

ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best'؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت، وهذا ما تم إغلاقة في التاسع عشر من أغسطس الماضي.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربين منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة الذي سيقام في 17 ديسمبر 2020.

بدأ التصويت على جوائز الفيفا الأفضل هذا العام في 25 نوفمبر، ومن المقرر أن ينتهي في 9 ديسمبر 2020.

أعضاء لجنة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 2020:

جوائز الرجال جوائز السيدات كافو راشيل براون عصام الحضري هان دوان دييجو فورلان جيل إيليس فاريد موندراجون جولي فليتينج بارك جي سونج روزانا جوميز باستيان شفاينشتايجر أمبير هيرن خريستو ستويتشكوف ستيفي جونز دافيد سوازو لوتا شيلين يايا توريه جاكوي شيبانجا دافيد فيا ميليسا تانكريدي

ما هو موعد حفل جوائز الفيفا 'الأفضل' 2020؟

موعد حفل جوائز الفيفا الأفضل هذا العام هو يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ، الموافق 2 جمادى الأولى 1442 هجرياً ، وسيكون الحفل افتراضي هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

جوائز #TheBest من FIFA 👑

- التصويت مفتوح حتى يوم 9 ديسمبر

-التصويت لتحديد الفائز سيكون بالتساوي بين المشجعين + الصحفيين + مدرب + قائد المنتخبات الوطنية .

- المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف تم تسجيله خلال الفترة من 20 يوليو 2019 إلى 7 أكتوبر 2020.

- حفل الجوائز يوم 17 ديسمبر pic.twitter.com/R60bKEByYQ — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 30, 2020

موعد حفل الفيفا 'الأفضل':

الحدث الموعد حفل جوائز الفيفا 'الأفضل' 2020 الخميس 17 ديسمبر 2020،

2 جمادى الأولى 1442

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا 'الأفضل'؟ وكيف يمكنني متابعته؟

ستذاع حفل جوائز الفيفا الأفضل 2020 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية كقرعات دوري أبطال أوروبا وغيرها.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا 'الأفضل':

الحدث القناة الناقلة حفل جوائز الفيفا 'الأفضل' 2020 beIN SPORTS NEWS

لن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة، حيث يمكنك متابعة الحفل عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول، والتي ستعرض جميع كواليس وأحداث الحفل الأهم لكل متابعي كرة القدم.

الحدث البث المباشر عبر جول حفل جوائز الفيفا 'الأفضل' 2020 بث مباشر لحفل جوائز الفيفا الأفضل 2020

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2020؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

فئات جوائز الفيفا 'الأفضل':

جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2020

يتواجد على رأس قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2020 النجم المصري محمد صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني، ويتواجد أيضًا النجمين الأبرزين في العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020:

اللاعب الفريق المنتخب تياجو ألكانتارا ليفربول / بايرن ميونخ إسبانيا كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا روبيرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بولندا ساديو ماني ليفربول السنغال كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين نيمار باريس سان جيرمان البرازيل سيرخيو راموس ريال مدريد إسبانيا محمد صلاح ليفربول مصر فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا

لم يفز أي لاعب بهذه الجائزة منذ الانفصال عن الكرة الذهبية لفرانس فوتبول في 2016 إلا 3 لاعبين فقط، الأول هو لوكا مودريتش عام 2018، والثاني هو كريستيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة في عامين ممتتالين 2016 و2017، أما الثالث فهو ليونيل ميسي الذي فاز بها العام الماضي.

الفائزون بجائزة الأفضل في السنوات السابقة:

أفضل 3 لاعبين في 2016 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال الثاني ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين الثالث أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد / فرنسا

أفضل 3 لاعبين في 2017 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال الثاني ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين الثالث نيمار برشلونة - باريس سان جيرمان / البرازيل

أفضل 3 لاعبين في 2018 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا الثاني كريستيانو رونالدو يوفنتوس / البرتغال الثالث محمد صلاح ليفربول / مصر

أفضل 3 لاعبين في 2019 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين الثاني فيرجيل فان دايك ليفربول / هولندا الثالث كريستيانو رونالدو يوفنتوس / البرتغال

جائزة الفيفا لأفضل لاعبة في 2020

تم وضع قائمة المرشحات للفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة في 2020، ويغيب عن القائمة هذا العام البرازيلية مارتا التي فازت بالجائزة العام قبل الماضي، كذلك كارلي لويد وليكي مارتينس.

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المرشحات لجائزة الفيفا الأفضل 2020

اللاعبة الفريق المنتخب لوسي برونز ليون/ مانشستر سيتي إنجلترا ديلفين كاسكارينو ليون فرنسا كارولين جراهام هانسين برشلونة النرويج بيرنيلي هاردر فولفسبورج / تشيلسي الدنمارك جينيفر هيرموسو برشلونة إسبانيا جي سو يون تشيلسي كوريا الجنوبية سام كير تشيلسي أستراليا ساكي كوماجاي ليون اليابان جينيفر ماروتشان ليون ألمانيا فيفياني ميديما آرسنال هولندا ويندي رونار ليون فرنسا

فازت الأمريكية كارلي لويد بجائزة أفضل لاعبة في 2016، أما عام 2017 فحصلت عليها الهولندية ليكي مارتينس، بينما فازت البرازيلية مارتا بالجائزة في عام 2018، وفي العام الماضي فازت الأمريكية ميجان رابينو بالجائزة

الفائزات بجائزة الأفضل في الأعوام السابقة:

أفضل 3 لاعبات في 2016 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول كارلي لويد هوستون داش / الولايات المتحدة الثاني مارتا روزينجارد / البرازيل الثالث ميلاني بيهرينجير بايرن ميونخ / ألمانيا

أفضل 3 لاعبات في 2017 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول ليكي مارتينس روزينجارد - برشلونة / هولندا الثاني كارلي لويد هوستون داش - مانشستر سيتي / الولايات المتحدة الثالث دينا كاستيانوس سانتا كلاريتا / فنزويلا

أفضل 3 لاعبات في 2018 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول مارتا روزينجارد - أورلاندو برايد / البرازيل الثاني أدا هيجربرج ليون / النرويج الثالث دزينيفر ماروزسان ليون / ألمانيا

أفضل 3 لاعبات في 2019 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول ميجان رابينو ريجن / الولايات المتحدة الثاني أليكس مورجان أورلاندو برايد / الولايات المتحدة الثالث لوسي برونز ليون / إنجلترا

جائزة الفيفا لأفضل مدرب رجال في 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:

🇦🇷 مارسيلو بيلسا

🇩🇪 هانز ديتر فليك

🇩🇪 يورجن كلوب

🇪🇸 جولين لوبيتيجي

🇫🇷 زين الدين زيدان

صوّت الآن 👈 https://t.co/htgU7TfoAY pic.twitter.com/IDS9TrDhU7 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 30, 2020

تواجد في قائمة المرشحين العام الماضي مدرب الجزائر جمال بلماضي بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده، لكن هذا العام لا يتواجد أي مدرب عربي في القائمة.

للمرة الثانية على لتوالي يتواجد يورجن كلوب في قائمة الأفضل، كذلك المدرب زين الدين زيدان، ومفاجأة القائمة هو مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، وبالطبع يتواجد مدرب بايرن ميونخ هانز فليك.

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المدرب الفريق الجنسية مارسيلو بيلسا ليدز يونايتد الأرجنتين هانز ديتير فليك بايرن ميونخ ألمانيا يورجن كلوب ليفربول ألمانيا جولين لوبيتيجي إشبيلية إسبانيا زين الدين زيدان ريال مدريد فرنسا

فاز كلاوديو رانييري بالجائزة في 2016، عندما كان مدرباً لليستر سيتي وصنع معهم المعجزة وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي العام التالي فاز زين الدين زيدان بها بعد تألقه في قيادة ريال مدريد، وفاز بها ديديه ديشامب في عام 2018 بعد حصوله على كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، وحصل عليها يورجن كلوب العام الماضي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي.

الفائزون بجائزة الأفضل في السنوات السابقة:

أفضل 3 مدربين في 2016 المركز اللاعب الفريق الأول كلاوديو رانييري ليستر سيتي الثاني زين الدين زيدان ريال مدريد الثالث فيرناندو سانتوس منتخب البرتغال

أفضل 3 مدربين في 2017 المركز اللاعب الفريق الأول زين الدين زيدان ريال مدريد الثاني أنطونيو كونتي تشيلسي الثالث ماسيميليانو أليجري يوفنتوس

أفضل 3 مدربين في 2018 المركز اللاعب الفريق الأول ديديه ديشان فرنسا الثاني زلاتكو داليتش كرواتيا الثالث زين الدين زيدان ريال مدريد

أفضل 3 مدربين في 2019 المركز اللاعب الفريق الأول يورجن كلوب ليفربول الثاني بيب جوارديولا مانشستر سيتي الثالث ماوريسيو بوتشيتينو توتنهام

جائزة الفيفا لأفضل مدرب / مدربة سيدات 2020

يتواجد على رأس قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل مدرب أو مدربة فريق سيدات هذا العام لويس كورتيس مدرب برشلونة، وريتا جوارينو مدربية يوفنتوس.

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المدرب / المدربة الفريق / المنتخب الجنسية ليويس كورتيس برشلونة إسبانيا ريتا جوارينو يوفنتوس إيطاليا إيما هايس تشيلسي إنجلترا ستيفان لارش فولفسبورج ألمانيا هيجي ريزه كفينر النرويج جيان لوك فاسير ليون فرنسا سارينا فيجمان هولندا هولندا

فازت سيلفيا نايد بجائزة أفضل مدربة فريق سيدات في 2016، وفي عام 2017 فازت سارينا فيجمان بالجائزة، أما في 2018 فقد فاز الفرنسي رينالد بيدروس مدرب ليون.

الفائزات بجائزة الأفضل في الأعوام السابقة:

أفضل 3 مدربين أو مدربات فريق نسائي في 2016 المركز اللاعب الفريق الأول سيلفيا نايد منتخب ألمانيا الثاني جيل إليس منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الثالث بيا سوندهاجي منتخب السويد

أفضل 3 مدربين / مدربات فريق نسائي في 2017 المركز اللاعب الفريق الأول سارينا فيجمان منتخب هولندا الثاني نيلس نيلسين منتخب الدنمارك الثالث جيرارد بريتشه ليون

أفضل 3 مدربين / مدربات فريق نسائي في 2018 المركز اللاعب الفريق الأول رينالد بيدروس ليون الثاني سارينا فيجمان منتخب هولندا الثالث أساكو تاكاكورا منتخب اليابان

أفضل 3 مدربين / مدربات فريق نسائي في 2019 المركز اللاعب الفريق الأول جيل إيليس الولايات المتحدة الثاني سارينا فيجمان منتخب هولندا الثالث فيل نيفيل إنجلترا

جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى 2020

أبرز المتواجدين في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى نجم ليفربول أليسون، ونجم برشلونة تير شتيجن وحارس ريال مدريد كورتوا، كذلك مانويل نوير الفائز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

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اللاعب الفريق المنتخب أليسون ليفربول البرازيل تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا كيلور نافاس باريس سان جيرمان كوستاريكا مانويل نوير بايرن ميونخ ألمانيا يان أوبلاك أتلتيكو مدريد سلوفينيا مارك أندريه تير شتيجن برشلونة ألمانيا

لم تضع الفيفا جائزةً للأفضل في 2016، لكنها أوجدتها في 2017 وفاز بها الحارس الأسطوري ليوفنتوس والكرة الإيطالية جيانلويجي بوفون، بينما فاز البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس في 2018، وفاز بها العام الماضي حارس ليفربول أليسون.

أفضل 3 حراس في الأعوام السابقة:

أفضل 3 حراس في 2017 المركز اللاعب الفريق الأول جانلويجي بوفون يوفنتوس / إيطاليا الثاني مانويل نوير بايرن ميونخ / ألمانيا الثالث كيلور نافاس ريال مدريد / كوستاريكا

أفضل 3 حراس في 2018 المركز اللاعب الفريق الأول تيبو كورتوا تشيلسي - ريال مدريد / بلجيكا الثاني هوجو لوريس توتنهام / فرنسا الثالث كاسبر شمايكل ليستر سيتي / الدنمارك

أفضل 3 حراس في 2019 المركز اللاعب الفريق الأول أليسون ليفربول / البرازيل الثاني مارك أندريه تير شتيجن برشلونة / ألمانيا الثالث إيدرسون مانشستر سيتي / البرازيل

جائزة الفيفل لأفضل حارسة مرمى 2020

تُعد جائزة أفضل حارس مرمى سيدات من التحديثات في جائزة الفيفا الأفضل "The best" للعام الماضي، وهناك 6 حارسات مرشحات هذا الموسم للفوز بالجائزة.

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القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:

اللاعبة الفريق المنتخب آن كاترين بيرجر تشيلسي ألمانيا ساره بوهادي ليون فرنسا كريستين إندلر باريس سان جيرمان تشيلي هيدفيج ليندال فولفسبورج / أتلتيكو مدريد السويد أليسا نايهير شيكاغو ريد ستارز الولايات المتحدة الأمريكية إيلي رويباك مانشستر سيتي إنجلترا

فازت بجائزة أفضل حارسة في العالم العام اماضي اهولندية ساري فان فينيدال، وجاءت كريستين إندلر في المركز الثاني وهيدفيج ليندال في المركز الثالث.

أفضل 3 حارسات في 2019 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول ساري فان فينيدال آرسنال - أتلتيكو مدريد / هولندا الثاني كريستين إندلر باريس سان جيرمان / تشيلي الثالث هيدفيج ليندال تشيلسي - فولفسبورج / السويد

جائزة بوشكاش - أفضل هدف في 2020

ظهرت هذه الجائزة لأول مرة في عام 2009، وأخذت هذه التسمية تخليداً لاسم لاعب ريال مدريد السابق المجري فيرينتس بوشكاش، وهي جائزة لأفضل هدف في الموسم.

وستتنافس الأهداف التي سُجلت في الفترة بين 20 يوليو 2019 و7 أكتوبر 2020 على الجائزة هذا العام، وتتنافس الأهداف من فئة الرجال والنساء على هذه الجائزة على حدٍ سواء.

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الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش:

فاز اللاعب موهد فايز سوبري بالجائزة في 2016، أما أوليفييه جيرو فقد فاز بها في 2017، بينما حصد الجائزة المصري محمد صلاح في 2018، وفاز بها دانييل تشوري العام الماضي

الفائزون بجائزة بوشكاش في السنتين السابقتين:

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2016 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول موهد فايز سوبري بينانج / ماليزيا الثاني مارلون كورينثيانس / البرازيل الثالث دانيوسكا رودريجيز سان دييجو / فنزويلا

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2017 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول اوليفييه جيرو آرسنال / فرنسا الثاني أوسكاريني ماسولوكي باروكا / جنوب أفريقيا الثالث ديني كاستيانوس سانتا كلاريتوس / فنزويلا

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2018 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول محمد صلاح ليفربول / مصر الثاني كريستيانو رونالدو يوفنتوس / البرتغال الثالث جيورجيان دي أراسكايتا كروزيرو / الأوروجواي

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2019 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول دانييل تشوري ديبريتسين / المجر الثاني ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين الثالث خوان فريناندو كينتيرو ريفر بليت / كولومبيا

جائزة الفيفا لأفضل جمهور 2020

جماهير كرة القدم هم الشغف الحقيقي للعبة، ولا يمكن تخيل اللعبة بدون جماهيرها الملهمين في كل مكانٍ في العالم.

هناك 3 مرشحين للفوز بجائزة الفيفا لأفضل جمهور هذا العام، الأول هو جيمس أنديرسون والذي تبرع بعدة ملايين جنيه استرليني دون أي شروط، وذلك لدعم أندية كرة لقدم للشباب، وأندية الكرة النسائية.

المرشح الثاني هو الجماهير الكولومبية ، فبعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، نحت الجماهير الخلافات جانبًا، وتكاتفت لتوزيع الطعام على المتأثرين بالجائحة.

المرشح الثالث هو ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا ، وهو مشجع لنادي دو ريسيفي البرازيلي، وقد ارتحل لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن سيرًا على الأقدام لمؤازرة فريقه، حيث أنه لا يمتلك المال الكافي لتكاليف الانتقال.

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الفائزن بجائزة أفضل جمهور في السنوات السابقة

العام الفائز 2016 جماهير ليفربول وبوروسيا دورتموند 2017 جماهير سلتيك 2018 جماهير بيرو 2019 سيليفا جريكو، مشجعة لنادي بالميراس

جائزة الفيفا للعب النظيف

يشمل اللعب النظيف العديد من الجوانب في كرة القدم، مثل مساعدة لاعب للمنافس عند التدخل عليه بقوة، التصرف بنزاهةٍ عند احتساب الحكم قراراً خاطئاً لمصلحة اللاعب بقول الحقيقة حتى لو لم تكن في صالح اللاعب، ولا يقتصر ذلك على اللاعبين وحسب، فاللعب النظيف هو طريقة ممارسة كل ما يخص كرة القدم سواءً في داخل الملعب أو خارجه.

الفائزون بجائزة اللعب النظيف الأعوام السابقة:

العام الفائز 2016 نادي أتلتيكو ناشيونال الكولومبي 2017 فرانسيس كونيه 2018 لينارت تاي 2019 مارسيلو بيلسا ونادي ليدز يونايتد

جائزة فريق فيفبرو للرجال 2020

بجانب الجوائز الفردية، سيتم الإعلان عن فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم خلال الحفل، محددًا أفضل لاعب في كل مركز لاختيار 11 لاعبًا للتشكيل المثالي لفريق العالم من الموسم الماضي.

يتم اختيار اللاعبين عن طريق تصويت ألاف لاعبي كرة القدم حول العالم، وسيتم الإعلان عن تشكيل العام في الحفل، ولا تخضع هذه الجائزة لتصويت الجماهير.

فريق فيفبرو 11 للأعوام السابقة:

المركز 2016 2017 2018 2019 حراسة المرمى مانويل نوير (ألمانيا / بايرن ميونخ) جانلويجي بوفون (إيطاليا / يوفنتوس) دافيد دي خيا (إيطاليا / مانشستر يونايتد) أليسون (البرازيل / ليفربزل) الدفاع مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (إسبانيا / برشلونة)، داني ألفيش (البرازيل / برشلونة - يوفنتوس) مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)، ليوناردو بونوشي (إيطاليا / يوفنتوس، ميلان)، داني ألفيش (البرازيل / يوفنتوس - باريس سان جيرمان) داني ألفيس (البرازيل / باريس سان جيرمان)، رافاييل فاران (فرنسا / ريال مدريد)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)، مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد) مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد)، فيرجيل فان دايك (هولندا / ليفربول)، ماتايس دي ليخت (هولندا / أياكس - يوفنتوس)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد) الوسط أندريس إنييستا (إسبانيا / برشلونة)، لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، توني كروس (ألمانيا / ريال مدريد) أندريس إنييستا (إسبانيا / برشلونة)، لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، توني كروس (ألمانيا / ريال مدريد) نجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي)، لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جريمان)، ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)، إيدين هازارد (بلجيكا / تشيلسي) لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، فرينكي دي يونج (هولندا / أياكس - برشلونة)، إدين هازارد (بلجيكا / تشيلسي - ريال مدريد) الهجوم كريستيانو رونالدو (البرتغال / ريال مدريد)، لويس سواريز (أوروجواي / برشلونة)، يونيل ميسِّي (الأرجنتين / برشلونة) نيمار (البرازيل / برشلونة - باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (البرتغال / ريال مدريد)، يونيل ميسِّي (الأرجنتين / برشلونة) كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس - ريال مدريد) كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس)، ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)

جائزة فريق فيفبرو للسيدات 2020

بعد نجاح جائزة فريق فيفبرو للرجال في السنوات السابقة، تقرر إضافة نفس الجائزة للسيدات هذا العام.

ستكون بنفس نظام جائزة الرجال، حيث سيتم اختيار تشكيلة العالم للسيدات عن طريق لاعبات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وبالطبع ستتكون من 11 لاعبة.