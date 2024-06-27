جهاز فليك و3 لاعبين متبقين.. برشلونة يسجل نجميه الشابين في قائمة الموسم المقبل!

المدرب الألماني صاحب الكلمة في كل شيء

سيتمكن أليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز من اللعب بشكل طبيعي مع برشلونة الموسم المقبل، فعلى الرغم من تجديد عقديهما بشكل عادي في برشلونة، إلا أن بعض البنود كانت تحتاج إلى مجهود بيروقراطي ومادي إضافي.

بعد رفع قيمة راتب اللاعبين الشابين الإسبانيين الدوليين، أصبح على عاتق برشلونة مهمة أن ينصاع لسقف الرواتب المقر بالنسبة للنادي الكتالوني.. وهو ما أعلنت صحيفة "ماركا" أنه تم تنسيقه بالفعل.

لقد وضع نادي برشلونة حدًا للمشكلة وقام بالفعل بتسجيل العقد الكامل للاعبين، لذا سيتمكن هانز فليك من الاعتماد عليهما في أول مباراة رسمية يخوضها النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به عندما يتعلق الأمر بالتسجيلات المستقبلية، فليك وجهازه المعاون، إنييجو مارتينيز، فيتور روكي، وسيرجي روبرتو، كل هؤلاء أسماء لم يتم حسم تسجيلهم بعد.

لكن مصير اللاعبين الثلاثة المذكورين لا يزال محل شك، سيحسم برشلونة ما يتعلق باللاعبين. ثم سيتم اتخاذ القرارات اعتمادًا على احتياجات المدرب الجديد.