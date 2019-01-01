جهاد جريشة حكماً للكلاسيكو المغربي

الحكم المصري يدير واحدة من أهم مباريات الكرة المغربية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيدير الحكم المصري، جهاد جريشة، مباراة الكلاسيكو المغربي، بين الجيش الملكي والرجاء، في إطار مباريات البطولة المغربية.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الـ19 من المسابقة، بالمجمع الرياضي الأمير عبدالله.

ويعد الحكم المصري البالغ 42 عامًا، دولياً منذ 11 عامًا، حيث أدار 11 مباراة بالدوري المصري، ومباراة وحيدة بدوري أبطال أفريقيا بين لوبي ستارز النيجيري وصن دوانز الجنوب أفريقي، الموسم الجاري.

وسبق لجريشة أن أدار مباراة كأس السوبر الأفريقي 2017، وكذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا 2015.

كما أدار مباراة وحيدة في كأس العالم الأخيرة، والتي انتهت بفوز إنجلترا على بنما بسداسية مقابل هدف.

#بطولة_إتصالات_المغرب| الحكم المصري #جهاد_جريشة يقود مباراة الجولة 19 بين #الجيش_الملكي و #الرجاء_الرياضي الأربعاء على الساعة السادسة مساءً بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله. pic.twitter.com/TZWBd8zuhk — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) February 24, 2019

ويحتل الرجاء الذي يقوده مدرب الأهلي السابق، باتريس كارتيرون، المركز الثاني ولديه لقاءين مؤجلين، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الجيش الملكي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الجدير بالذكر أن جريشة سيقود مباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري، والتي تقام اليوم.