منتخب إيران يعرض منصب المدير الفني على فينشينزو مونتيلا

تقارير صحفية إيطالية تؤكد عرض منتخب إيران منصب المدير الفني بالفريق على المدرب فينشينزو مونتيلا المدير الفني الأسبق لكل من ميلان وإشبيلية وفيورنتينا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود عرضًا من منتخب إيران لكرة القدم للمدرب فينشينزو مونتيلا المدير الفني الأسبق لكلاً من ميلان وإشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن المدرب تلقى عرضًا من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وذكرت الصحيفة أن المدرب يفكر في قبول العرض في الوقت الحالي، لكن رده عليه لن يكون قبل أيام من الآن حتى يدرسه بشكل جيد.

وعرض الاتحاد الإيراني لكرة القدم عقدًا لمدة ثلاث سنوات على المدرب الإيطالي يستمر حتى نهاية كأس العالم المقبلة في قطر 2022.

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وسيحصل مونتيلا حال قبل بالعرض الذي قدمه الاتحاد الإيراني لكرة القدم على حوالي مليون ونصف يورو في العام الواحد بعيدًا عن المكافئات والاضافات.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني كان قد رحل عنه كارلوس كيروش المدير الفني السابق بعد الفشل في الصعود لنهائي كأس أمم أسيا التي أقيمت يناير الماضي.