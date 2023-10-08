جنون وذكاء .. جوارديولا يشن هجومًا حادًا بسبب أموال آرسنال

المدرب الإسباني يُشغل أحواء مواجهة مانشستر وآرسنال

قبل المواجهة التي ستجمع بين فريقه أمام آرسنال، أشعل المدرب الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الأجواء، بتصريحات يهاجم فيها إنفاق منافسه!

ويواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وقال جوارديولا خلال تصريحات نقلتها "ديلي إكسبريس" البريطانية: "عندما ينفق السيتي هذا المبلغ من المال، تكون التعليقات ورد الفعل جنوني، ولكن عندما ينفقها الآخرون فهذا يعني مدى ذكائهم!".

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وأضاف: "لا أذكر أن أي شخص يستطيع أن يفعل ما يُريد، أنا لا أحكم أبدًا على ما يفعله الآخرون".

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واستطرد قائلًا: "يتم الحكم علينا طوال الوقت، ولكن لا بأس، لو كنا في منتصف الترتيب فلن يحدث ذلك، فلن تكون مشكلة أو نكون تحت التدقيق مثل البقية، ولكن آرسنال يعتثد أن عليهم القيام بذلك، وهذا أكثر من جيد".