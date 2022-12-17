فيديو| جنون كأس العالم.. نجم الأرجنتين يقتحم جيم ناديه الفرنسي

جول العربي
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Argentina fans Qatar World Cup 2022Getty Images
كأس العالمالأرجنتينفرنساغرائب وطرائفثقافةفيديو

المزيد من الهستيريا قبل النهائي

يعرف الأرجنتيني بينخا أوردابيليتا جيدًا أن موقعه في فرنسا الآن مثيرًا للتوترات خصوصًا في ظل اقتراب نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين بلده الأرجنتين ومكان عمله فرنسا.

أوردابيليتا ينشط في فريق كاستير للرجبي وهو من كبار لاعبي الرجبي في فرنسا، وحاز جائزة الشهر في ناديه الفرنسي خلال شهر نوفمبر.

لكن كان على أوردابيليتا أن يعبر عن ولائه للأرجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها، قلب معلق بين بلده ومكان عمله.

لذلك دخل أوردابيليتا غرفة ملابس فريقه في النادي الفرنسي بقميص الأرجنتين وبهتافات صاخبة عبر مكبر للصوت لدعم الألبيسيليستي في واحدة من أهم مبارياته عبر التاريخ.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 90605فرنسا، 2018
  • 66044ألمانيا، 2014
  • 122739إسبانيا، 2010
  • 44862إيطاليا، 2006
324250 الأصوات
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