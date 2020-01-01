جنش: سننفذ تعليمات كارتيرون استقبال جماهير الزمالك لا يوصف

محمود جنش يتحدث عن مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي.

صرح محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق نادي الزمالك، بأن فريقه درس الترجي التونسي جيدًا، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الترجي التونسي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، سيواجه الزمالك "بطل الكونفدرالية"، في مباراة السوبر الإفريقي، مساء غدٍ الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

جنش قال خلال المؤتمر الصحفي: "قمنا بدراسة الترجي جيدًا، والمدرب أعد الفريق بشكل جيد، ونسعى لتنفيذ تعليمات كارتيرون في المباراة".

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حارس الزمالك تابع: "نحن هنا في طقر من أجل الفوز والتتويج باللقب الإفريقي، ونسعى لتنفيذ التعليمات، من أجل تحقيق الهدف، ونعرف جيدًا أننا نواجه فريقًا كبيرًا، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا مرتين".

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وأردف: "شاهدنا الاستقبال الرائع من جانب جماهير الزمالك، ولا نعرف ماذا يجب علينا أن نقول، بعد ما فعلوه معنا من دعم ضخم، واشتقنا للعب تحت أنظار الجماهير".

محمود جنش اختتم تصريحاته قائلًا: "جماهير الزمالك لها تأثير علينا في الملعب، نحن نحتاج لهم بشدة، واستقبالهم لنا في المطار، منحنا حافز كبير من أجل تحقيق الهدف والفوز".

ويسعى الزمالك للحصول على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يلعب الترجي من أجل التتويج باللقب بعد إخفاقه العام الماضي في الظفر به.