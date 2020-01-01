كارتيرون: شعباني مدرب مميز ولن أحدد موقف شيكابالا

المدير الفني لفريق الزمالك يتحدث عن مواجهة معين شعباني مرة أخرى.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك ، على أنه يكن كل الاحترام إلى معين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي ، مشيرًا لتجدد المواجهة بينهما.

وواجه كارتيرون نظيره معين شعباني مرتين سابقتين، الأولى مع الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا ، والثانية رفقة الرجاء البيضاوي المغربي، في كأس السوبر الإفريقي العام الماضي.

كارتيرون قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السوبر الإفريقي: "شعباني رقمه 70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فهو مدرب شاب ولكنه جيد جدًا، وحقق دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين مع الترجي، ولم يتأثر فريقه رغم رحيل عدد من نجومه".

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وبعد سؤاله عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا، رد كارتيرون قائلًا: "إجابتي عن موقف شيكابالا ستكون بسيطة وواضحة، وستعرفون هذا غدًا".

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واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن المباراة ستكون جيدة للفريقين، وتواجدهما في تلك المباراة هو أكبر دليل على قوتهما".

ويواجه الترجي نظيره الزمالك، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، مساء غدٍ الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.