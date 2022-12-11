جناح هولندا السابق يتحايل على اتهام الشروع في القتل بجواز سفر روسي!

اللاعب يريد البقاء في روسيا بأي شكل ممكن.

كشفت تقارير صحفية هولندية عن رغبة النجم الهولندي كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو في الحصول على جواز سفر روسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول زون"، والتي أكدت أن اللاعب يحاول أن يبقى في روسيا دون أن يضطر لمغادرة البلاد أو أن يتم ترحيله.

وأوضحت الصحيفة أن حصول بروميس على جواز السفر يلغي إمكانية ترحيله من البلد، حيث سيصبح أحد مواطنيه بشكل قانوني.

ويواجه برومس اتهامات بالشروع في القتل، وتم احتجازه لفترة عن طريق الشرطة الهولندية بعد أن تعرض أحد الأشخاص المقربين منه للطعن في تجمع عائلي.

جدير بالذكر أن بروميس كان قد نفى التهمة عن نفسه، لكن لم تتم تبرئته بشكل كامل، مما يجعل استمراره في روسيا مهددًا في ظل قوانين الدولة التي تسمح لها بترحيل أي مصدر خطر.