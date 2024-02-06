"جمهور ليفربول لم يرحمه" .. بوكيتينو يشكو "اضطهاد" تشيلسي!

ماوريسيو بوكيتينو جلب السخرية لنفسه!

يزعم ماوريسيو بوكيتينو؛ المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن فريقه يتعرض للاضطهاد، مقارنًا موقفه بموقف خصمه ليفربول.

الريدز كانوا قد حققوا الفوز أمام البلوز بنتيجة 4-1 في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، وبعدها بأربعة أيام تقريبًا، تلقى ليفربول الهزيمة أمام آرسنال بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الـ23.

لكن بوكيتينو يرى أنه تعرض لحملة شرسة بعد السقوط أمام الريدز، بينما لم يحدث هذا مع الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني لليفربول، بعد هزيمته أمام الجانرز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مدرب تشيلسي خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء: "عندما تكون التوقعات مختلفة عما يحدث على أرض الواقع، يكون الأمر صعبًا، بعد خسارتنا أمام ليفربول، اعتبر الكثيرون ذلك فشلًا ذريعًا، وقالوا (انظروا إلى تشيلسي كم هو سيئ!)".

وأضاف: "لكن عندما خسر ليفربول أمام آرسنال، لم أسمع أي شيء من هذه الانتقادات، رغم أنها هزيمة مقاربة لهزيمتنا أمام ليفربول!".

هذه التصريحات دفعت جمهور ليفربول للسخرية من بوكيتينو، مطالبين إياه بالنظر لجدول الترتيب، حيث أن الهزيمة أمام آرسنال هي الثانية فقط للريدز في الموسم الجاري، بينما يتصدر فريقهم الترتيب بـ51 نقطة.

أما البلوز فتلقوا عشر هزائم خلال الموسم الجاري، ويقبعون في المركز الـ11 بـ31 نقطة.