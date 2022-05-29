جمهور ريال مدريد لا ينسى مبابي في احتفالات التتويج بالأبطال

جماهير ريال مدريد ترفض أن تمر الاحتفالات دون ذكر مبابي!

احتفلت جماهير ريال مدريد الإسباني بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ الميرينجي، ولكنهم لم ينسوا النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ريال مدريد تمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بالمباراة النهائية أمس السبت، بهدف دون رد في فرنسا.

وخلال احتفال فريق نادي الهلال ولاعبيه مع الجماهير في العاصمة الإسبانية مدريد، تواجد عدد كبير من الجماهير التي التفت حول الفريق من أجل الاحتفال.

وأثناء إلقاء مارسيلو الظهير الأيسر لفريق نادي ريال مدريد كلمته، قامت الجماهير البيضاء بمقاطعته، وتجاوب اللاعب مع الجماهير وصمت ولم يتحدث.

جماهير ريال مدريد قامت بتويجه الشتائم والسباب إلى الفرنسي كليان مبابي، وسط صمت من لاعبي الميرنجي الذين ظلوا يتابعون هتافات الجماهير.

مبابي بعد أن كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد، تراجع عن موقف وقام بتوقيع عقدًا جديدًا مع ناديه باريس سان جيرمان، ليمدد عقده حتى 2025.

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تراجع النجم الفرنسي عن الانضمام إلى ريال مدريد، أشعل غضب الجماهير البيضاء، خاصة وأن اللاعب قد أكد على أنه يرغب في ارتداء القميص الأبيض من قبل.