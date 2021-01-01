بالصراخ والشتائم.. جمهور برشلونة يهاجم الخليفي بسبب ميسي

شاهد الاستقبل الغاضب الذي تلقاه الخليفي لدى وصوله الى برشلونة

بالصراخ والشتائم، هكذا استقبلت جماهير برشلونة رئيس نادي باريس سان جيرمان عند وصوله الى المدينة عشية المباراة بين الناديين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويُعتبر الخليفي "أحد اكبر المكروهين" من قبل جماهير البلاوغرانا بالأخص بعد صفقة نيمار التي خلطت الأوراق في النادي فنياً وإدارياً.

لكن هذه المرة بات الخليفي هدفاً مباشراً لجمهور البرسا بعد ان "تجرّأ" النادي الباريسي على إظهار اهتمامه العلني بأسطورة الفريق ليونيل ميسي عبر المدير الرياضي ليوناردو اراوخو، إضافة الى كل من المدرب ماوريسيو بوكيتينو، نيمار، انخيل دي ماريا وماركو فيراتي.

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هذا الاهتمام العلني خلق حالة غضب في البيت الكتلوني عبّر عنها المدرب رونالد كومان الذي انتقد باريس سان جيرمان "للتحدث عن لاعب من صفوف فريق آخر"، لكن يبدو ان الجمهور هو من قرر إعلاء الصوت مباشرة بوجه المسؤولين الباريسيين.

شاهدوا كيف تم استقبل الخليفي في برشلونة:

‼️ Alta tensió en l'arribada del PSG a Barcelona



🗣️ El president Al-Khelaifi increpat: "Deja a Messi, ladrón"



📻 La última hora del partit a partir de les 15.05h. Us esperem! #FCBlive #BarçaPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/SEwVLJg2N7 — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) February 15, 2021

ووصفت الجماهير الرئيس ناصر الخليفي بـ"السارق" مطالبة اياه بـ"توزيع الاموال" (الملايين) عليها (في اشارة الى القدرة المالية الهائلة لبطل فرنسا).

وكانت الصحافة الفرنسية مؤخراً وعلى رأسها "فرانس فوتبول"، أشارت الى ان صفقة ميسي الى باريس سان جيرمان "باتت قريبة الى الواقع وخرجت من عالم الشائعات".

ويكتسي اللقاء بين برشلونة وباريس طابعاً محتدماً بعيداً من أي اخبار أخرى، إذ يجمع الفريقان ماضياً من الاخذ والرد ويحتاج كلاهما للعبور في هذه الفترة الانتقالية تحديداً، برشلونة يريد العبور لرد بعض من اعتباره في دوري الابطال منذ الموسم الفائت والبدء بالفعل في البناء على يقدمه كومان من مشروع جديد، وباريس ايضاَ من جهته يريد الانتقام من "ليلة الريمونتادا" الشهيرة على يد المدرب المعيّن حديثاً ماوريسيو بوكيتينو.