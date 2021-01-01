كومان يطالب بحماية نيمار ويكشف موقف بيكيه وأراوخو أمام باريس

مباراة مرتقبة بين برشلونة وبي إس جي بالأبطال

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان قبل مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان لحساب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وكشف موقف لاعبي دفاعه من المشاركة.

ويعاني البلوجرانا من أزمة دفاعية بسبب غياب رونالد أراوخو للإصابة، وعودة جيرارد بيكيه فقط في الأيام الماضية للتدريبات.

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وقال كومان: "أراوخو ليس حاضراً، بيكيه تدرب معنا في الأيام الأخيرة وأملك يوماً لأقرر مصيره من المشاركة، هو مهم لنا في غرف الملابس ولكن ليس هو فقط".

وأضاف: "مباراة ميسي ومبابي؟ لا هي مباراة بين فريق يملك أفضل لاعب في العالم وفريق معه مبابي الجيد للغاية، ستكون مباراة جميلة، لست مع فكرة الرقابة الفردية، نضع الخطة للفريق".

وحول الغيابات: "غياب نيمار ودي ماريا مؤثر كذلك أنسو فاتي، ولكن يجب أن تتعايش مع الواقع، نلاعب أحد المرشحين وكلانا يحب الاستحواذ، أثق بفريقي".

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وعلق المدرب الهولندي على موقف نيمار: "يجب حماية اللاعبين من شاكلة نيمار، ميسي، ورونالدو لأنهم يصنعون البهجة، الحكم يجب أن يوفر لهم حماية خاصة، كلا الفريقين فقدا لاعبين مهمين".

وتحدث المدير الفني عن شائعات ميسي وربطه بباريس: "الأمر بيده ولكن تركيزه مائة بالمائة معنا، الكلمة الأخيرة ستكون له، بوجوده نتحسن كثيراً وأتمنى استمراره لأعوام مقبلة معنا".

برشلونة يستضيف بي إس جي مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" بعد حلوله ثانياً في مجموعته خلف يوفنتوس.