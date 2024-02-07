مفاجأة .. جمهور الاتحاد ينقلب على عبدالله المعيوف!

ثورة يقودها قطاع عريض من الاتحاديين..

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ثورة كبيرة يقودها قطاع عريض من جمهور الاتحاد السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ضد حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف، لصالح زميله البرازيلي مارسيلو جروهي.

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بالأمس، أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للعميد، أنه لم يحدد بعد مصير جروهي، ولا يزال يناقش أمره مع الإدارة، بعدما ترددت أنباء عن استكمال النمور للموسم بالحارس المعيوف مع إبعاد البرازيلي من القائمة المحلية.

هذه التصريحات دفعت جمهور العميد للثورة، إذ أطلقت وسم "#ابعاد_فيلبي_وبقاء_غروهي_مطلب" عبر منصة "إكس"، لمطالبة الإدارة بضرورة التمسك بجروهي والإبقاء عليه مع إخراج فيليبي لويز من القائمة بدلًا منه، ومعلنًا رفضه للاعتماد على الحارس المحلي فيما تبقى من الموسم.

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على سبيل المثال لا الحصر، أحدهم كتب عبر الوسم: "أقسم بالله تكمل موسمك على المعيوف إنها كارثة، في أحد يفهم كورة يستغني عن أفضل حارس أجنبي في تاريخ الكرة السعودية !! مين المسؤول عن الي صاير بالاتحاد يطلع للجمهور بس يتكلم، غروهي خط أحمر، المدرب مايبغا جوتا ولا فيلبي"، فيما علق آخر: "ابعاء غروهي اكبر غلط في وقت دخوله للفورمه مع رجعة حجازي لابد استبعاد فليبي ويلحق كورنادو، خروج غروهي كارثثثثثه ياعالم يامسؤولين الله لايوفقكم في حياتكم اذا استبعدتم افضل حارس في تاريخ الدوري".

يذكر أن جروهي شارك الموسم الجاري مع العميد في 18 مباراة، استقبل خلالها 18 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من سبعة لقاءات.

أما المعيوف، فخاض عشرة لقاءات مع العميد، واستقبل 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاث مباريات.

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