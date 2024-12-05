"لأول مرة في تاريخ الملاعب السعودية" .. جمهور الاتحاد يحضر لمفاجأة مدوية بكلاسيكو النصر!

تعرف على ما يعد له جمهور الاتحاد أمام النصر

يواصل جمهور نادي الاتحاد حاليًا الإعداد لمباراة الكلاسيكو ضد النصر، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة، عن طريق تجهيز "دبل تيفو" سيتم استخدامه لأول مرة في الملاعب السعودية.

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ويستضيف الاتحاد نظيره النصر مساء الجمعة، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

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وكشف الحساب الرسمي لرابطة مشجعي الاتحاد على منصة "إكس" عن إتمام 50% من تجهيز مدرج الفريق أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو، على أن يتم استكمال العمل اليوم الخميس.

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كما أشارت الحسابات الجماهيرية التي تخص نادي الاتحاد، إلى أن الجمهور سيستخدم أول تيفو متحرك في الملاعب السعودية، إذ سيفتح النمر الموجود في التيفو يده لتظهر كلمة "AURA"، والتي تعني طاقة أو هالة.

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ومن المنتظر أن يظهر ملعب الجوهرة المشعة غدًا مكتمل العدد، بعد أن نفدت التذاكر منذ حوالي أسبوع، في ظل الإقبال الشديد عليها من جانب جماهير الاتحاد.