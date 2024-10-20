“أنسيت كل ما أعطيناه لك؟!”.. جماهير ماينتس تنفجر في وجه يورجن كلوب!

جماهير ماينتس غاضبة من يورجن كلوب...

هاجمت جماهير ماينتس، مدربها السابق يورجن كلوب، أثناء مباراة فريقها أمام لايبزيج، بعد انضمام المدرب الألماني، إلى طاقم عمل الفريق لايبزيج، في منصب جديد.

وتولى كلوب منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في شركة "ريد بول"، بداية من الأول لشهر يناير القادم، بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي، نهاية الموسم الماضي.

واستضاف ماينتس، نظيره لايبزيج، مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، في مباراة فاز فيها الضيوف بهدفين دون رد.

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وشهد المباراة رفع جماهير ماينتس، لافتات تهاجم كلوب بعد قراره، وكان مكتوب على أحد تلك اللافتات"هل نسيت كل ما قدمناه لك؟"، وكتب أحد الجماهير في لافته رفعها في اللقاء "أحب الأشخاص حتى يخيبوا ظني".

ولم يكن مشجعو ماينتس، وحدهم من هاجموا كلوب، بل انضم إليهم جماهير بوروسيا دورتموند، وكتب أحدهم عبر موقع "إكس": "لقد فقدت كل احترامي لكلوب، ليس من السهل دعم ريد بول".

جدير بالذكر ان كلوب سبق له وأن تولى تدريب ماينتس، في الفترة من 2001 وحتى 2008، قبل أن ينضم لتدريب بوروسيا دورتموند، وحتى عام 2015.