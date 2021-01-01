جماهير مانشستر يونايتد تقتحم مقر التدريبات احتجاجاً على ملاك النادي

غضب كبير في إنجلترا الأيام الماضية

اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد مقر التدريبات احتجاجاً على ملاك النادي عقب أحداث الأيام الماضية وتأسيس بطولة السوبرليج.

وعم الغضب الوسط الرياضي الإنجليزي عقب الإعلان عن مشاركة ستة أندية إنجليزية منها مانشستر في إنشاء بطولة السوبرليج ثم التراجع والانسحاب.

ماذا حدث صباح الخميس من قبل جمهور مانشستر يونايتد؟

قامت مجموعة من مشجعي الفريق باقتحام مركز التدريبات وسدت مداخل الوصول إليه قبل وصول الفريق الأول للتدريب صباح الخميس.

Manchester United fans gained access to the Carrington training ground this morning as they protested against the Glazer family's ownership of the club — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 22, 2021

وبحسب "MEN"، اخترق 20 مشجعاً الحراسة المشددة وتواجدوا في مقر التدريبات ورفعوا لافتات للاحتجاج على عائلة جليزرز مالكة النادي وقراراتها.

كيف تعامل مانشستر يونايتد مع اقتحام الجماهير؟

نشر النادي بياناً رسمياً أكد فيه حدوث الواقعة هذا الصباح، وقال إن الجماهير غادرت وتم تأمين المبنى من جديد.

وأوضح البيان أن الجماهير التي تواجدت تحدثت مع المدير الفني وأعضاء من جهازه وبعض اللاعبين قبل المغادرة.

الصحفي "سايمون ستونز" قال إن أولي جونار سولشاير ومساعديه دارين فليتشر ومايكل كاريك بالفعل تحدثوا مع الجمهور، بالإضافة للاعب الفريق نيمانيا ماتيتش.

ماذا حدث في الأيام الماضية وأغضب الجماهير بشكل كبير؟

تأسيس السوبرليج على يد 12 نادياً أوروبياً من كبار القارة، ومنهم مانشستر يونايتد، كان سبباً في احتجاجات عارمة أمام الملاعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعية.

وتراجعت الأندية الإنجليزية المشاركة عن قرارها، وفي مانشستر تقدم نائب الرئيس إد وودوارد باستقالته بحلول نهاية العام، كما تقدم جويل جليزر، أحد أعضاء مجلس الإدارة باعتذار علني للجمهور.

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